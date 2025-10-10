Mainz (ots) -Hinter den Kulissen von Deutschlands größtem Freizeitpark / ab 20. Oktober 2025 wöchentlich montags um 21 Uhr im SWR und in der ARD Mediathek / erste Folge im Vorführraum für akkreditierte Journalist:innenDer Europa-Park feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Das Jubiläumsjahr von Deutschlands größtem Freizeitpark stellt die geschäftsführende Familie Mack und ihre Mitarbeiter:innen vor besondere Herausforderungen. Eine siebenteilige Doku-Soap des SWR begleitet die triumphalen, aber auch die bangen Momente des für den Park besonderen Jahres. Gleich die erste Folge zeigt, wie Roland Mack und sein Team unter hohem Zeitdruck funktionieren müssen. "Die Europa-Park Macher" werden ab 20. Oktober 2025 immer montags um 21 Uhr im SWR ausgestrahlt und sind vorab ab 16. Oktober 2025 in der ARD Mediathek verfügbar.Blick hinter die KulissenMehr als sechs Millionen Besucher:innen empfängt der Europa-Park in Rust jährlich. Er gehört zu den besucherstärksten Freizeitparks Europas. Doch wer sind die Menschen hinter den Kulissen? Die Doku-Soap begleitet "Die Europa-Park Macher" in sieben Folgen bei ihrer Arbeit. Vor der Wiedereröffnung nach der Winterpause müssen Vorbereitungen getroffen, neue Attraktionen und ein neues Resort eröffnet werden. Unter Zeitdruck kommt es dabei immer wieder zu Nervenkitzel und zu emotionalen Momenten. Zum ersten Mal gewährt die Geschäftsführung im Rahmen der Dreharbeiten einem Kamerateam Einblicke in eine ihrer Sitzungen.Der "Ober-Mack" und die MausFolge eins der Doku-Soap begleitet Chef Roland Mack bei einer seiner im Team berüchtigten Kontrollfahrten durch den Park. Zum Jubiläum soll dessen Wahrzeichen - die "Euromaus" - neu lackiert werden. Damit war der "Ober-Mack" anfangs so gar nicht einverstanden - jetzt ist er doch auf das Ergebnis gespannt. Während der Saisonstart unerbittlich näher rückt, zeigen sich noch jede Menge Baustellen."Die Europa-Park Macher" ist eine Produktion von Kimmig Entertainment im Auftrag des SWR. Die siebenteilige Doku-Soap steht ab Donnerstag, 16. Oktober 2025 in der ARD Mediathek zum Abruf bereit. Ausgestrahlt wird sie ab dem 20. Oktober 2025 immer montags um 21 Uhr im SWR.Für akkreditierte Journalist:innen ist die erste Folge vorab im SWR Vorführraum (https://presseportal.swr.de/index.php) verfügbar.Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Marissa Leister, Tel. 06131 929 32743, marissa.leister@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6135449