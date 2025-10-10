Die Saudi Water Authority nimmt weiterhin Bewerbungen für die Teilnahme an der zweiten Ausgabe des globalen Hackathons "Miyahthon" entgegen, der Innovatoren und Unternehmer aus Saudi-Arabien und anderen Ländern zusammenbringt, um nachhaltige Lösungen für die Zukunft der Wasserversorgung zu entwickeln. Die Anmeldung ist bis zum 11. Oktober 2025 möglich.

Diese Ausgabe baut auf dem Erfolg des ersten Miyahthon auf, an dem zahlreiche lokale und internationale Innovatoren teilgenommen haben. Dies führte zur Entwicklung bahnbrechender Projekte, darunter die Wasseraufbereitungslösung "Smart Ric" und "Hydraya", eine Anwendung künstlicher Intelligenz. Die ausgezeichneten Projekte wurden in den Business Accelerators des Saudi Water Innovation Center gefördert, wodurch sie wachsen und sich zu marktreifen Lösungen entwickeln konnten.

Miyahthon hat sich zum Ziel gesetzt, das Innovations- und Unternehmertum-Ökosystem im Wassersektor durch spezielle Inkubations- und Beschleunigungsprogramme zu stärken, die Innovatoren dabei unterstützen, ihre Ideen in wirkungsvolle, wirtschaftlich tragfähige und ökologisch nachhaltige Projekte umzusetzen. Das Programm verbindet die Teilnehmer auch mit globalen Innovationsplattformen und Investoren, um die Reichweite ihrer Arbeit zu vergrößern.

Die aktuelle Ausgabe umfasst sowohl virtuelle als auch Präsenz-Bootcamps, die darauf ausgerichtet sind, die Fähigkeiten der Teilnehmer in verschiedenen Bereichen wie Entsalzung, nachhaltige Produktion und künstliche Intelligenz zu verbessern. Diese Schulungsworkshops, die von lokalen und internationalen Experten geleitet werden, bereiten die Teilnehmer auf die letzten Phasen des Hackathons vor.

Miyahthon ist eine der führenden nationalen Initiativen des Königreichs und spiegelt das Engagement der saudischen Wasserbehörde wider, die nationalen Kapazitäten in den Bereichen Innovation und Technologie zu stärken, Lösungen zu entwickeln, die zur Nachhaltigkeit der Wasserressourcen beitragen, und die Position Saudi-Arabiens als globaler Knotenpunkt für Wassertechnologien zu festigen.

