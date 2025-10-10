Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 10
[10.10.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
10.10.25
IE000LZC9NM0
8,767,465.00
USD
0
71,248,283.95
8.1264
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
10.10.25
IE000DOZYQJ7
3,255,387.00
EUR
0
19,207,678.40
5.9003
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
10.10.25
IE000GETKIK8
56,336.00
GBP
0
612,006.91
10.8635
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
10.10.25
IE000XIITCN5
616,779.00
GBP
0
5,117,013.52
8.2963