Die Nordex-Aktie setzt ihren Höhenflug fort und legt auch am Freitag weiter zu. Nach den starken Zahlen zum Auftragseingang am Donnerstag und einem neuen Mehrjahreshoch gibt es nun auch Lob von Seiten der Analysten. Der Turbinenbauer scheint an der Börse derzeit kaum zu stoppen zu sein.Die Citigroup etwa hat das Kursziel von 22,00 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik bei den Aufträgen und den Margen bleibe positiv, so Analyst Vivek Midha. Der Aktienkurs habe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
