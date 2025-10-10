DJ WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Oktober (42. KW)

=== M O N T A G, 13. Oktober 2025 *** 08:00 DE/Großhandelspreise September 08:00 DE/Insolvenzen Juli & Schnellindikator September *** 15:00 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 20:00 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, bei CSO Townhall 20:30 US/Jahrestreffen der Finanzminister des Commonwealth *** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q *** - DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close Call 3Q *** - CN/Außenhandel September - US/Treffen der stellvertretenden Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20 - KR, US/Börsenfeiertag Japan, Feiertag US-Anleihehandel D I E N S T A G, 14. Oktober 2025 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 3Q *** 08:00 GB/BP plc, Trading Statement 3Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 09:50 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zu "What future for the digital Euro?" *** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz) *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q *** 14:45 US/EZB-Ratsmitglied Nagel und Bundesfinanzminitser Klingbeil, Pressekonferenz bei Jahrestagung von IWF und Weltbank *** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick *** 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht *** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 3Q 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 9 Monate 21:30 US/Boston-Fed-Präsidentin Collins, Rede bei Veranstaltung zu 'Perspectives on the Economy' - US/US-Einfuhrzölle auf Holz und Möbel treten in Kraft M I T T W O C H, 15. Oktober 2025 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise September *** 03:30 CN/Erzeugerpreise September *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) 2Q 09:30 DE/Agora Energiewende, Verkehrswende und Industriewende, Pk zur Studie "Klimaneutrales Deutschland 2045", Berlin *** 09:40 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede zu Eröffnung der 10. Jahrestagung der Bankenabwicklungsbehörde SRM (10:00 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch) *** 11:00 EU/Industrieproduktion August *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober *** 14:30 US/Realeinkommen September *** 14:30 US/Verbraucherpreise September 15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q *** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q *** 18:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede bei Nomura Research Forum *** 20:00 US/Fed, Beige Book - US/Treffen der G7-Finanzminister D O N N E R S T A G, 16. Oktober 2025 01:00 US/Arbeitsessen der Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20 *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate 09:00 PK *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q 07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q 07:10 DE/Hypoport SE, Operative Kennzahlen 3Q 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/BIP August *** 08:00 GB/Handelsbilanz August *** 08:00 GB/Industrieproduktion August *** 09:00 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag (ca. 8:00 Uhr PM zum Kapitalmarkttag) *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q *** 09:30 DE/Munich Re, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden *** 11:00 EU/Handelsbilanz August *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q 14:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Pk zu globaler Politikagenda *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober 15:00 US/Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure der G20 *** 16:00 US/Lagerbestände August *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 17:40 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ablauf der Frist für Verkäufe an Prosus *** 17:45 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung *** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Jahrestagung von IWF und Weltbank - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Handelskammer von Aiken County - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Association for Business Economics - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Richmond Risk Management Association F R E I T A G, 17. Oktober 2025 *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 3Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August 08:00 DE/Baugenehmigungen August *** 11:00 EU/Verbraucherpreise (endgültig) September *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September S A M S T A G, 18. Oktober 2025 *** 13:30 US/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Treffen der Euro50Group *** 14:00 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel bei Jahrestagung von IWF und Weltbank *** 15:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel der Group of Thirty *** 17:00 US/IWF-Lenkungsausschuss IMFC, Pressekonferenz anlässlich der Jahrestagung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 09:33 ET (13:33 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.