DJ WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. Oktober (43. KW)

=== M O N T A G, 20. Oktober 2025 *** 04:00 CN/BIP 3Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion September *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz September *** 08:00 DE/Erzeugerpreise September *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz August *** 10:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung einer Konferenz von EZB, CEPR und BIZ (16:00 Teilnahme an Panel) *** 12:00 DE/Hannover Rück SE, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) *** - US/US-Präsident Trump, Treffen mit australischem Premierminister Albanese - SG/Börsenfeiertag Singapur D I E N S T A G, 21. Oktober 2025 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Oktober mit Steuereinnahmen September, Berlin *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 3Q *** 08:00 CH/Handelsbilanz September *** 09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Konferenz von EZB, CEPR und BIZ *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2024 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 NO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Klimakonferenz der Norges Bank 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q *** 15:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Klimakonferenz *** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q M I T T W O C H, 22. Oktober 2025 *** 01:50 JP/Handelsbilanz September 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q 08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise September 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB), Pressegespräch zur Aktienmarktprognose *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q *** 14:25 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Frankfurt Finance & Future Summit *** 16:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Vorlesung in der Frankurt School of Finance *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 3Q und Umsatz 9 Monate 17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q *** 22:00 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz) *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q D O N N E R S T A G, 23. Oktober 2025 *** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q 07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 3Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 9 Monate 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 9 Monate (09:30 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 3Q 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede anlässlich einer Preisverleihung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September *** 17:45 FR/Vinci SA, Ergebnis 3Q *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q *** BE/EU-Gipfel F R E I T A G, 24. Oktober 2025 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise (landesweit) September *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 3Q *** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz August *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz September *** 08:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 08:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 08:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 08:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Oktober *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober *** 16:00 US/Neubauverkäufe September *** - EU/Länderratings Frankreich (Moody's) und EU (DBRS) *** - US/Landerrating USA (Moody's) ===

