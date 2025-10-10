hier

Hintergrund für die positive Einschätzung ist die Neuausrichtung vom Hardware-Hersteller zum Softwarespezialisten. Metzler sieht KONTRON auf dem Weg zu einem Umsatzvolumen von 2,8 bis 3,0 Mrd. € bis 2030, die EBITDA-Marge soll dabei auf über 20 % steigen. KONTRON hat eine gute Chance, die breite Basis an Hardware-Installationen im Markt zu monetarisieren, indem Software- und Service-Komponenten ergänzt werden. Die Einführung eines IoT-as-a-Service (IoTaaS)-Modells könnte bis 2030 300 bis 400 Mio. € Umsatz pro Jahr generieren - bei einer Bruttomarge von rund 80 %.