© Foto: Richard Vogel/AP/dpaCiti hebt das Kursziel für Oracle auf 415 US-Dollar, was ein Potenzial von fast 40 Prozent impliziert. Analyst Radke sieht KI-Infrastruktur als Wachstumstreiber und bezeichnet den Rückgang als Kaufgelegenheit.Die Oracle-Aktie steht laut Citi-Analyst Tyler Radke derzeit zu einem günstigen Kurs und bietet großes Aufwärtspotenzial. Radke hat sein Kursziel für die Aktie von 395 US-Dollar auf 415 US-Dollar angehoben, was ein Potenzial von fast 40 Prozent impliziert. Gleichzeitig bekräftigte der Analyst seine Kaufempfehlung für das Unternehmen. In den vergangenen Wochen erlebte die Oracle-Aktie jedoch Turbulenzen, da Anleger Bedenken über die Stabilität des Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz …Den vollständigen Artikel lesen ...
