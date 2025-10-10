The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.10.2025.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.10.2025
.
ISIN Name
IE000IQQEL77 HANetf Management Ltd.
IE000JJQ6248 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE000JLILKH0 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a r.l.
IE000JUREXG2 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a r.l.
IE000KEFZYE7 Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.
IE000KXTLDE2 First Trust Advisors L.P.
IE000MDKBOB3 First Trust Advisors L.P.
IE000OJ31JQ4 First Trust Advisors L.P.
IE000P0FL8E3 First Trust Advisors L.P.
IE000QOLLXO2 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a r.l.
IE000RITWOD4 Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.
IE000T4LTZ00 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a r.l.
IE000TGSG3Y5 First Trust Advisors L.P.
IE000U6ABUJ7 First Trust Advisors L.P.
IE000UFAX9L6 Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.
IE000VG2WCW5 Robeco Institutional Asset Management B.V.
IE000VQZQ963 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE000WJ7OF21 Robeco Institutional Asset Management B.V.
IE000WX2HZQ7 First Trust Advisors L.P.
IE000X8M8M80 First Trust Advisors L.P.
IE000XERHYF0 Robeco Institutional Asset Management B.V.
IE000YJBT6I5 First Trust Advisors L.P.
IE000ZUTO1I5 Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.
IE00BDDRF700 HANetf Management Ltd.
IE00BFD2H405 First Trust Advisors L.P.
IE00BFYN8Y92 HANetf Management Ltd.
IE00BKPSPT20 First Trust Advisors L.P.
IE00BKS2X317 First Trust Advisors L.P.
IE00BM9GRM34 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE00BM9GRP64 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE00BMFNW783 HANetf Management Ltd.
IE00BMYMHS24 HANetf Management Ltd.
LU2825556892 Waystone Management Co. (Lux) S.A.
LU2941599081 Tabula Investment Management Ltd.
LU2941599164 Tabula Investment Management Ltd.
