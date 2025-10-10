The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.10.2025.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.10.2025
.
ISIN Name
IE0000VKUF67 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE0001DM7O60 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE0001JABD69 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a r.l.
IE0002A3VE77 Tabula Investment Management Ltd.
IE0003UN5CT1 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a r.l.
IE0005YK6564 HANetf Management Ltd.
IE0006OIQXE9 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE0006QCIHM0 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE0006S0EBF2 First Trust Advisors L.P.
IE00075IVKF9 HANetf Management Ltd.
IE0007L3IJF6 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE0007WLHX89 Robeco Institutional Asset Management B.V.
IE00081SF8K7 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a r.l.
IE0008H4JHA2 Robeco Institutional Asset Management B.V.
IE000ARLR807 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE000BNLRWE6 Schroder Investment Management Ltd.
IE000CCQKON9 Tabula Investment Management Ltd.
IE000CO3P697 First Trust Advisors L.P.
IE000CV0WWL4 Tabula Investment Management Ltd.
IE000CY30YV9 First Trust Advisors L.P.
IE000FK14CA5 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE000FQ808R5 First Trust Advisors L.P.
IE000G4ONBO6 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE000GAKWFA7 First Trust Advisors L.P.
IE000HDEYKM3 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE000HFBJ0U0 First Trust Advisors L.P.
IE000HYFO765 Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.
IE000I7E6HL0 HANetf Management Ltd.
IE000I8CR2Q4 Tabula Investment Management Ltd.
IE000IF0HTJ9 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.10.2025
.
ISIN Name
IE0000VKUF67 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE0001DM7O60 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE0001JABD69 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a r.l.
IE0002A3VE77 Tabula Investment Management Ltd.
IE0003UN5CT1 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a r.l.
IE0005YK6564 HANetf Management Ltd.
IE0006OIQXE9 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE0006QCIHM0 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE0006S0EBF2 First Trust Advisors L.P.
IE00075IVKF9 HANetf Management Ltd.
IE0007L3IJF6 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE0007WLHX89 Robeco Institutional Asset Management B.V.
IE00081SF8K7 JPMorgan Asset Management [Europe] S.a r.l.
IE0008H4JHA2 Robeco Institutional Asset Management B.V.
IE000ARLR807 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE000BNLRWE6 Schroder Investment Management Ltd.
IE000CCQKON9 Tabula Investment Management Ltd.
IE000CO3P697 First Trust Advisors L.P.
IE000CV0WWL4 Tabula Investment Management Ltd.
IE000CY30YV9 First Trust Advisors L.P.
IE000FK14CA5 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE000FQ808R5 First Trust Advisors L.P.
IE000G4ONBO6 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE000GAKWFA7 First Trust Advisors L.P.
IE000HDEYKM3 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
IE000HFBJ0U0 First Trust Advisors L.P.
IE000HYFO765 Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.
IE000I7E6HL0 HANetf Management Ltd.
IE000I8CR2Q4 Tabula Investment Management Ltd.
IE000IF0HTJ9 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
© 2025 Xetra Newsboard