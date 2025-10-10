Straubing (ots) -Zu lange hat Deutschland die Gefahr durch Drohnen nicht ernst genug genommen. (...)Der alte Gepard hat sich in der Ukraine bei der Drohnenabwehr bewährt. Die Flugobjekte über Schleswig-Holstein und Bayern waren jedoch ein Weckruf. Nun wird bei der Drohnenabwehr nicht mehr gekleckert, sondern geklotzt. Der Skyranger soll bei der Bundeswehr die Nachfolge des Gepard antreten. Wie berichtet wird, werden 600 Drohnenjäger der neuen Generation angeschafft. (...)Das heißt allerdings nicht, dass damit die Abwehr von Drohnen über der Bundesrepublik gewährleistet ist. (...)Denn die Munition explodiert in der Luft, die Gefahr von Kollateralschäden und Risiken für Menschen am Boden durch herabstürzende Teile wären enorm. Die Abwehr mit rückstandfreien Lösungen, also mit elektronischen Störsystemen oder Netzwerfer-Drohnen, muss also massiv ausgebaut werden. Damit werden Bund und Länder die Polizeien ausstatten müssen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6135512