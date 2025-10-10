Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während Aktien, Edelmetalle und Kryptowährungen momentan haussieren, bleiben die Rentenmärkte vergleichsweise ruhig, so die Deutsche Börse AG,Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liege am Freitagmittag mit 4,11 Prozent fast exakt auf dem Niveau der Vorwoche. Bei den zehnjährigen Bundesanleihen sehe es mit aktuell 2,68 Prozent ähnlich aus. Zu Wochenbeginn sei die Rendite wegen der erneuten Regierungskrise in Frankreich zunächst auf rund 2,73 Prozent gestiegen. Die für den heutigen Freitag angekündigte Ernennung eines neuen Premierministers durch Präsident Emmanuel Macron habe jedoch schnell Entspannung an den Märkten gebracht. Auch der Rendite-Spread zwischen deutschen und französischen Anleihen habe sich nach einem kurzen Anstieg auf 96 Basispunkte bei jetzt nur noch 83 Basispunkten wieder normalisiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
