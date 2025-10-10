Im Rahmen des Förderpakets eMove Austria sind zwei neue Programme gestartet, die "E-Mobilität für Private" und "E-Mobilität für Betriebe, Gebietskörperschaften und Vereine" finanziell unterstützen. Bei geht es um E-Mopeds, E-Motorräder und Ladeinfrastruktur. Beide Förderprogramme werden mit Mitteln aus dem Klima- und Energiefonds bzw. des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) finanziert und sind Teil der Initiative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net