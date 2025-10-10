FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag deutlich zugelegt. Die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber China sorgten für große Verunsicherung. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,47 Prozent auf 129,29 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,64 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hat sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage gestellt. Er habe Xi beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) treffen sollen - "aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Er drohte mit einer "massiven Erhöhung" der Zölle auf Waren aus China und verwies auf die jüngsten "feindseligen" Exportkontrollen für seltene Erden.

Die Renditen von französischen Staatsanleihen sind zwar gesunken. Der Rückgang war aber schwächer als in den anderen Ländern der Eurozone. Schließlich ist die politische Krise in Frankreich weiterhin ungeklärt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist im Élysée-Palast mit den Parteispitzen zu Beratungen über einen Ausweg aus der Regierungskrise und die Ernennung eines neuen Premierministers zusammengekommen. Erwartet wird, dass Macron im Anschluss an das Treffen bekannt gibt, wer nach dem Rücktritt von Sébastien Lecornu Anfang der Woche neuer Regierungschef wird.

"Die Verabschiedung des Haushalts für 2026 bleibt eine Gratwanderung und dürfte kaum schnell erfolgen", schreiben die Experten der Dekabank. Das Risiko von Neuwahlen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone dürfe nicht ignoriert werden, warnte die Dekabank./jsl/he