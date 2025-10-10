PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Sorgen bezüglich einer Ausweitung des Handelskonflikts zwischen den USA und China haben Europas Aktienmärkte am Freitag stark belastet. Die wichtigsten Aktienindizes gerieten im späten Handel nach Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump zu China kräftig unter Druck und schlossen deutlich im Minus.

Der EuroStoxx 50 sackte um 1,68 Prozent auf 5.531,32 Punkte ab. Auf Wochensicht ergibt sich ein Minus von 2,13 Prozent.

Außerhalb des Euroraums fiel der schweizerische SMI am Freitag um 1,01 Prozent auf 12.481,41 Zähler zu. Der britische FTSE 100 gab um 0,86 Prozent auf 9.427,47 Punkte nach.

Trump hat sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage gestellt. Er habe Xi beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft treffen sollen - "aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Zudem kritisierte Trump Chinas jüngste Ausweitung der Exportbeschränkungen bei seltenen Erden und drohte mit einem "massiven Anstieg" von Zöllen auf chinesische Waren./la/he

EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545