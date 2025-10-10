Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum verändern die Finanzwelt - doch mit Chancen kommen auch Risiken. In dieser Diskussion sprechen Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Krypto-Experte Markus Miller (KRYPTO-X.BIZ) über die aktuelle Lage am Markt, neue Regulierungen und die Zukunft der Blockchain-Technologie. Im Fokus stehen der Genius Act und seine Bedeutung für Stablecoins, die Rolle von Oracles in Smart Contracts sowie die zunehmende Integration von Kryptowährungen in klassische Finanzsysteme. Markus Miller erklärt, warum Dezentralität zur neuen Anlageklasse wird, welche steuerlichen und rechtlichen Herausforderungen Anleger beachten müssen - und welche Risiken Kreditfinanzierungen im Krypto-Bereich bergen.
