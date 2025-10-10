Nur für Handels- und medizinische Fachmedien

Die Patientenaufnahme für die Phase-III-Studie ReSPECT zur Prophylaxe von Pilzinfektionen bei Erwachsenen, die sich einer allogenen Blut- und Knochenmarktransplantation unterziehen, ist abgeschlossen

Die wichtigsten Ergebnisse der ReSPECT-Studie werden bis Mitte 2026 erwartet

Mundipharma gab heute den Abschluss der Patientenaufnahme in die laufende globale Phase-III-Studie ReSPECT bekannt, in der REZZAYO (Rezafungin) geprüft wird.

Die ReSPECT-Studie ist eine globale, randomisierte, doppelblinde, kontrollierte, zulassungsrelevante Phase-3-Studie, die Rezafungin im Vergleich zur Standard-Antimykotika-Therapie zur Prävention invasiver Pilzerkrankungen aufgrund von Candida, Aspergillus und Pneumocystis bei Patienten untersucht, die sich einer allogenen Blut- und Knochenmarktransplantation unterziehen.

"Der Abschluss der Patientenaufnahme in die Phase-III-Studie ReSPECT ist ein entscheidender Meilenstein für unser Ziel, den bislang ungedeckten Bedarf an Antimykotika zur Prävention bei immunsupprimierten Patienten zu decken", erklärt Dr. Yuri Martina, Chief Development and Medical Officer bei Mundipharma. "Für diese Studie haben sich Patienten über mehr als 50 klinische Studienzentren in sieben Ländern angemeldet. Wir freuen uns auf die klinischen Ergebnisse, die diese Studie liefern wird."

Über invasive Candidose

Die invasive Candidose (IC) ist weiterhin ein Gebiet mit erheblichem ungedecktem Behandlungsbedarf, insbesondere bei schwerkranken Patienten in Krankenhäusern und Patienten mit geschwächtem Immunsystem.1,2 Trotz einiger verfügbarer Behandlungsmethoden liegt die Sterblichkeitsrate bei Patienten mit invasiver Candidose bei bis zu 40 %.2,3 IC ist eine schwere, lebensbedrohliche systemische Candida-Infektion des Blutkreislaufs und/oder des tiefen/viszeralen Gewebes, die als Candidämie und tiefsitzende Gewebecandidose bezeichnet wird.4

Über rezafungin

Rezafungin ist zur Behandlung von invasiver Candidose bei Erwachsenen indiziert.5

REZZAYO ist eine eingetragene Marke der NAPP Pharmaceutical Group Limited, einem Mitgliedsunternehmen des Mundipharma-Netzwerks.

Über Mundipharma

Mundipharma ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen mit Präsenz in Afrika, Asien-Pazifik-Region, Kanada, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Getreu seiner Vision "United for Patients" widmet sich Mundipharma dem Ziel, Patienten innovative Therapien in den Bereichen Schmerztherapie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde, Onkologie, Atemwegserkrankungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mundipharma.com.

Die Vermarktungsrechte für Rezafungin in den USA sind an CorMedix Inc. lizenziert.

