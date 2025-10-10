© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMONGoldman Sachs hebt Kursziel für Edelmetalle drastisch an - so sieht die Bank die Zukunft des Goldpreises.Der US-Bankriese geht nun davon aus, dass der Preis des Edelmetalls bis Dezember 2026 auf 4.900 US-Dollar je Feinunze steigen wird - nach zuvor erwarteten 4.300 US-Dollar. Der deutliche Sprung der Prognose beruht auf stärkeren Kapitalzuflüssen institutioneller Investoren in börsengehandelte Goldfonds (ETFs), als ursprünglich modelliert. "Wir sehen die Risiken für unsere angehobene Goldpreisprognose insgesamt weiterhin auf der Oberseite", heißt es von Goldman Sachs. "Die Diversifizierung privater Anleger in den vergleichsweise kleinen Goldmarkt könnte die ETF-Bestände über unsere …Den vollständigen Artikel lesen ...
