© Foto: Cris Faga - ZUMA Press Wire

Nach einem schwachen ersten Halbjahr ist der US-Dollar auf einem deutlichen Erholungskurs. Hedgefonds wetten, dass der Aufschwung bis zum Jahresende anhalten wird.Der US-Dollar hat sich in den letzten Wochen überraschend stark erholt und befindet sich auf einem zwei-Monats-Hoch, obwohl die politischen Unsicherheiten in den USA - darunter der Regierungsstillstand - weiterhin anhalten. Auf den globalen Devisenmärkten, auf denen täglich knapp 10 Billionen US-Dollar umsetzt werden, war der Greenback bis vor kurzem ein Hauptziel für Pessimisten. Doch inzwischen scheint die Devise zu ihrer Stärke zurückzufinden, und viele Hedgefonds wetten darauf, dass der Aufschwung bis zum Jahresende …