Spannungen zwischen den USA und China haben den Bitcoin deutlich unter Druck gesetzt. Die Kryptowährung fiel zuletzt bis auf 117.892 Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Anfang Oktober. Zuvor lag der Kurs noch über 122.000 Dollar, nachdem er zu Wochenbeginn ein Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar markiert hatte.Auslöser für die Kursverluste waren Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der sein geplantes Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Südkorea in Zweifel zog. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär