Trump droht China mit höheren Zöllen - Kein Treffen mit Xi?

US-Präsident Donald Trump droht Peking mit einer Erhöhung der Zölle und der Verhängung von Exportkontrollen. Zudem gebe es "keinen Grund", sich mit Chinas Präsident Xi Jinping zu treffen, so Trump. Grund für diese Neueinschätzung des US-Präsidenten sind die jüngsten Beschränkungen Pekings für Seltene Erden, die eine Eskalation in den Verhandlungen zwischen den USA und China bedeuten. Peking hatte diese Woche neue Exportbeschränkungen für Seltene Erden angekündigt, die wichtige Bestandteile von Produkten für Elektrofahrzeuge bis hin zu Kampfjets sind.

Stimmung der US-Verbraucher im Oktober besser als erwartet

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober zwar leicht abgeschwächt, ist aber dennoch besser ausgefallen als erwartet. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 55,0 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von nur 54,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende September lag er bei 55,1. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 51,2 (Vormonat: 51,7), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 61,0 (60,4) angegeben.

Kanada Sep Arbeitslosenquote 7,1% (Aug: 7,1%)

Kanada Sep Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,2%

Kanada Sep Beschäftigte +60.400 gg Aug

Kanada Sep Beschäftigte PROGNOSE: +5.000

Kanada Sep Stundenlöhne +3,3% gg Vorjahr

Kanada Sep Erwerbsfähige +72.300 gg Aug

Kanada Sep Erwerbsquote 65,2% (Aug: 65,1%)

Mexiko Industrieproduktion Aug -3,6% (PROG: -2,3%) gg Vj

Mexiko Industrieproduktion Aug -0,3% gg Vormonat

