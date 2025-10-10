© Foto: DALL-ENach Monaten der Wetten auf Kurzläufer haben Trader plötzlich langlaufende US-Bonds wiederentdeckt. Das könnte Aktien unter Druck setzen, den US-Dollar stärken und die Finanzwelt bis Jahresende gehörig durchschütteln.Die Ruhe auf dem Anleihemarkt war trügerisch - jetzt ist sie vorbei. Investoren haben monatelang darauf gewettet, dass die Renditen von kurzlaufenden US-Staatsanleihen stärker sinken als die von Langläufern. Diese zunehmend steilere Bond-Kurve (ein sogenanntes "Steepening"), bedeutet, dass die Zinsdifferenz zwischen langen und kurzen Laufzeiten größer wird. Die Strategie war sehr lukrativ, da die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank zu einem Einbruch der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE