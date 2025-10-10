Bitcoin Hyper erreicht über 23 Mio. USD, während Nachfrage hoch bleibt

Die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper (HYPER) hat mit ihrem Presale mittlerweile mehr als 23 Mio. USD eingenommen, da sich die Nachfrage weiterhin auf einem hohen Niveau hält.

So hat das Projekt für die letzte Million US-Dollar gerade einmal nur drei Tage benötigt. Zurückzuführen ist dies auf das große Interesse der Wale und Kleinanleger, welche noch vor der nächsten Preiserhöhung einsteigen wollen.

Zuletzt wurde davon berichtet, dass in einer Woche Wale HYPER-Coins für umgerechnet 3,3 Mio. USD erworben haben. Ihnen haben sich einige Privatanleger angeschlossen, die eine ähnliche Strategie verfolgen.

Der HYPER-Token ist auch in den Devaluation-Trade verwickelt, welcher nun die Wall Street erfasst hat. Denn die Fiatwährungen haben an Attraktivität verloren, während Gold die Marke von 4.000 USD überschreitet und fast täglich neue Allzeithochs ausbildet.

Ebenso hat das digitale Gold ein neues Rekordhoch erreicht. Währenddessen schreitet die Dedollarisierung voran und rückt Bitcoin Hyper von Experten zunehmend als Milliardenchance in den Fokus.

Denn das Projekt kann nicht nur die Akzeptanz von Bitcoin als digitales Zahlungsmittel fördern und Schutz gegenüber den an Wert verlierenden Fiatwährungen gewähren, was in den USA aufgrund der auf die Ausgabe von Staatsanleihen angewiesene Regierung der Fall ist.

Dieses unterstützende Umfeld verbessert auch die Aussichten für Bitcoin Hyper, jedoch nicht nur wegen der positiven Effekte, welche er auf die Bitcoin-Nachfrage haben kann, sondern ebenso aufgrund der hybriden Anwendungen.

So soll das Projekt das Beste von Solana und Bitcoin vereinen, um Skalierbarkeit, Sicherheit und Liquidität zu gewähren. Für die aktuelle Vorverkaufsphase des HYPER-Coins und den Preis von 0,013095 USD bleiben laut dem Countdown der Website jedoch nur noch weniger als 26 Stunden.

Wal-Aktivität von Bitcoin Hyper führt zu Zuflüssen von Kleinanlegern

Allein seit dem 29. September konnte Bitcoin Hyper mit seinem Vorverkauf weitere 4,3 Mio. USD hinzugewinnen. Ein großer Anteil davon ist vor allem auf die Großinvestoren zurückzuführen. So hat eine Wallet 62,2 Mio. HYPER-Coins für umgerechnet 833.000 USD erworben, was fast 19 % der gesamten Mittel aus dieser Zeit entspricht.

An dem vergangenen Wochenende wurde ein weiterer Kauf im Umfang von 42,2 Mio. HYPER und am Montag einer mit 20 Mio. HYPER berichtet.

Nach den Investments des Smart Moneys sind nun vor allem die Kleinanleger aktiv geworden, welche vermutlich hinter der letzten 1 Mio. USD seit Dienstag stecken. Wahrscheinlich sind sie den Handelssignalen der Großinvestoren gefolgt, um von ihrer Expertise zu profitieren.

Dies ist kein unübliches Muster, da die finanzkräftigen Anleger meist über bessere Tools, Informationsquellen und eine größere Erfahrung verfügen, auf die nur die wenigsten Kleinanleger zurückgreifen können.

Sofern also große Wallets gemeldet werden, welche von wohlhabenden Einzelpersonen oder Institutionen stammen, neigen die Privatanleger dazu, ihrem Beispiel zu folgen. Zudem können die Retailinvestoren somit ebenfalls, wie die Wale, während der Frühphase einsteigen, in der die Preise des HYPER-Coins vor der Markteinführung noch sehr niedrig sind.

So kann Bitcoin Hyper den Bitcoin-Preis beeinflussen

Investoren und Analysten haben in Bitcoin Hyper einen Katalysator erkannt, welcher die Nachfrage nach BTC über die Zeit noch einmal bedeutend steigern kann. Dies wird durch die Fusion von Bitcoin mit der Solana Virtual Machine (SVM) erreicht, in welchem Bitcoin deutlich anpassungsfähiger ist.

Bitcoin Hyper bietet vertraute Entwicklertools wie Rust-basierte SDKs und APIs, mit denen sich dezentrale Anwendungen schneller und einfacher erstellen lassen. Somit werden die Akzeptanz und Adoption gefördert.

Für die Nutzung von Bitcoin Hyper werden BTC über eine Bridge in das Netzwerk als gewrappte Version eingebunden. Diese stellen dann das primäre Tauschmittel innerhalb des Ökosystems dar und können in den verschiedenen Hybrid-Anwendungen verwendet werden.

Hybrid-Apps werden sie genannt, weil sie die Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Bandbreite der SVM mit der Sicherheit und dem Kapital von Bitcoin vereinen. Somit sind die Applikationen in der Sicherheit der Bitcoin-Basisschicht verankert.

Auf diese Weise wird für die besten Grundlagen gesorgt, um die Nachfrage nach Bitcoin selbst zu steigern, da BTC von den Anwendungen benötigt wird und die primäre Währung des Ökosystems darstellt.

Dabei werden die Bitcoins von der kanonischen Brücke gesperrt, womit die Umlaufversorgung verringert wird. Dies führt wiederum zu einem nutzungsorientierten Kaufdruck, der auf echten Aktivitäten und nicht nur auf die Eigenschaften als Wertspeicher zurückzuführen ist.

Analysten erwarten, dass HYPER um 4x bis 100x steigen kann

Der neue Nachfrage-Katalysator von Bitcoin Hyper hat aber nicht nur das Interesse der Wale und Kleinanleger auf sich gezogen. Ebenso haben ihn Analysten und Influencer ins Visier genommen und ihre Meinung geäußert, womit sie den Hype um den Vorverkauf sogar noch weiter steigern.

Ein Analyst von Cryptonews geht etwa davon aus, dass der HYPER-Coin noch im laufenden Jahr einen Preis von 0,0583 USD erreichen kann. Basierend auf dem aktuellen Verkaufspreis von 0,013095 USD würde dies für jetzige Käufer einem Gewinn von 345 % und einer Rendite von 4,45x entsprechen.

Die langfristigen Prognosen fallen sogar noch bullischer aus, da sie damit rechnen, dass das Ökosystem von Bitcoin Hyper bis dahin weiter expandiert und zahlreiche neue Anwendungen hinzukommen. In diesem Falle gehen sie im nächsten Jahr von einem Kurs von 0,1557 USD und somit einem Anstieg von 1.089 % und einer Rendite von 12x aus.

Allerdings könnte auch dies noch konservativ sein, sofern Bitcoin Hyper seine Mission erfüllt und zur führenden Bitcoin-Skalierungslösung wird. Die Analysten von 99Bitcoins halten es sogar für möglich, dass HYPER einen Anstieg von 100x verzeichnen könnte, sofern er einen bedeutenden Anteil der Marktkapitalisierung von Bitcoin erhält.

Sollte nur 1 % der Liquidität von Bitcoin über die Bridge von Bitcoin Hyper gesperrt werden, entspräche dies bereits 25,5 Mrd. USD. Da HYPER derzeit auf eine Bewertung von 275 Mio. USD kommt, wäre es ein Vielfaches.

Aufgrund dieses großen Potenzials zwischen der aktuellen Bewertung und dem möglichen Wertzuwachs erachten viele Bitcoin Hyper auch als eine asymmetrische Chance in der nächsten Phase des Krypto-Marktes.

Nächsten Wale könnten Ausverkauf schnell näher rücken

Das Engagement der Wale verdeutlicht, wie schnell die Finanzierungssumme steigen und somit das Ende des Presales erreicht werden kann. Wenn Sie diese Gelegenheit nicht verpassen wollen, schließen Sie sich dem Vorverkauf über die Website von Bitcoin Hyper an, auf welcher SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und sogar Bankkarten akzeptiert werden.

Der HYPER-Coin kann bereits jetzt in das native Protokoll von Bitcoin Hyper eingezahlt werden, um ein passives Einkommen mit einer jährlichen Rendite von 51 % zu erhalten. Bisher wurden dafür fast 1 Mrd. HYPER-Token gesperrt.

Das Team von Bitcoin Hyper empfiehlt für die Teilnahme am Presale aufgrund der zahlreichen Vorteile die Best Wallet, in welcher der Vorverkauf unter Upcoming Tokens zu finden ist. Somit lassen sich Kauf, Verfolgung und Beanspruchung nahtlos abwickeln.

Vergessen Sie auch nicht, sich der Gemeinschaft von Bitcoin Hyper auf Telegram und X anzuschließen, um immer rechtzeitig über die neuesten Entwicklungen informiert zu werden.

Jetzt Bitcoin Hyper besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.