NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Begünstigt durch die gute Geschäftsentwicklung sowie verschiedenen Maßnahmen zur Liquiditätssicherung rechne er mit einem Barmittelzufluss in Höhe von etwa 800 Millionen Euro, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
© 2025 dpa-AFX-Analyser