Der Goldpreis ist aktuell nicht zu stoppen und hat sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt. Waren 4000 Euro je Feinunze erst der Anfang? Experte Thorsten Polleit steht bei wO TV Rede und Antwort.Doch des spektakulären Anstiegs des Goldpreises bleibt das Interesse an Gold-ETFs eher verhalten. Warum nutzen viele Investoren nicht das einfache Vehikel, um vom Goldmarkt zu profitieren? Thorsten Polleit, Herausgeber des "Boom and Bust Reports", erklärt, dass vor allem die höheren Zinssätze eine zentrale Rolle spielen. Die institutionellen Investoren, die traditionell Gold über ETFs gekauft haben, bevorzugen aktuell eher kurzfristige Staatsanleihen, da diese ebenfalls attraktive …