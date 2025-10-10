Berlin (ots) -Vierzehn strahlende Gewinnerinnen und Gewinner nahmen heute Abend die Auszeichnungen für die besten europäischen Audio-, Video- und Digital-Media-Produktionen des Jahres entgegen. Die feierliche Galaveranstaltung fand im Roten Rathaus in Berlin vor einem internationalen Medienpublikum statt. Nominiert waren 162 Programme aus 30 Ländern. Der Höhepunkt des Abends war die Ernennung von Christo Grozev zum Europäischen Journalisten 2025. Der bulgarische Investigativreporter war maßgeblich an der Enttarnung des international gesuchten Ex-Wirecard-Managers Jan Marsalek beteiligt sowie an der Aufdeckung zahlreicher Aktivitäten des russischen Geheimdienstes. Moderiert wurde die Veranstaltung von der deutschen Journalistin Franziska Hoppen.Gleich der erste Preis - "Best European Video Investigation" - ging nach Deutschland für die Dokumentation "Ausgesetzt in der Wüste - Europas tödliche Flüchtlingspolitik", eine Produktion des Bayerischen Rundfunks in Koproduktion mit der Deutschen Welle, Lighthouse Reports und dem NDR. Der BR durfte sich gleich ein weiteres Mal freuen über den Award "Best European Online Media Project" gemeinsam mit dem norwegischen Rundfunk NRK und der französischen Tageszeitung Le Monde für das crossmediale Rechercheprojekt "Darcula Exposed" zu globalen Betrugsnetzwerken. Auch Norwegen durfte einen zweiten Preis mit nach Hause nehmen, Frankreich gleich zwei weitere Auszeichnungen. Außerdem gingen je zwei Trophäen nach Schweden und Großbritannien sowie jeweils ein Award nach Serbien, Dänemark, Kroatien und Belgien. Auf der Webseite des PRIX EUROPA kann die Aufzeichnung der Preisverleihung mit Ausschnitten von allen ausgezeichneten Medienproduktionen angeschaut werden.Der Ehrenpreis Europäischer Journalist des Jahres wurde als letzter Award an diesem Abend überreicht. PRIX EUROPA Präsident Jean-Paul Philippot sagte in seiner Laudatio: "Christo Grozev verkörpert die Seele des europäischen Journalismus: investigative Genauigkeit, moralische Klarheit und den Mut, den Mächtigen dieser Welt die Stirn zu bieten. Indem wir ihn heute ehren, ehren wir die Werte, die unsere demokratischen Gesellschaften stärken: Transparenz, Integrität und das Recht auf Information."Der PRIX EUROPA wird von einem Bündnis aus derzeit 24 europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten getragen. Seit seiner Gründung 1987 hat sich das Medienfestival zu einer paneuropäischen Plattform für Qualitätsjournalismus entwickelt, die sich für den Zusammenhalt und ein europäisches Miteinander einsetzt. Gastgeber ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Unterstützung der Stadt Berlin.Pressekontakt:Annika Erichsen / press@prixeuropa.eu / +49 30 97993 10913 / www.prixeuropa.euFotocloud: https://www.picdrop.com/photography.oliverziebe/gKieJgoXJt (Copyright Oliver Ziebe/PRIX EUROPA)Mehr Informationen zu den ausgezeichneten Programmen: www.prixeuropa.euSocial Mediahttps://www.facebook.com/prixeuropa/https://www.instagram.com/prixeuropa/prixeuropaOriginal-Content von: PRIX EUROPA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102535/6135535