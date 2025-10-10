Führende Persönlichkeiten des internationalen Fußballs teilten Erkenntnisse zu Coaching, Leadership und Innovation

"Der wichtigste Aspekt für die Weiterentwicklung des Fußballs ist die Entwicklung der Trainerinnen und Trainer." - Sir Gareth Southgate

"Beim Coaching geht es um Klarheit, Belastbarkeit und Verbundenheit." - Wilfried Nancy

"Wahre Führungskompetenz beginnt im Inneren; wenn man sich selbst nicht führen kann, kann man auch niemanden anderen führen." - Ron Jaworski

"Jeder Spieler und jede Spielerin erreicht einen Punkt, an dem Talent nicht mehr ausreicht; dann geht es darum, wie viel man bereit ist, tagtäglich zu geben." - Carli Lloyd

"Events wie der Aspire Academy Global Summit verbinden Ideen, Menschen und Ziele." - MLS Commissioner Don Garber



PHILADELPHIA, Oct. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Aspire Academy Global Summit 2025 brachte einige der einflussreichsten Persönlichkeiten des Fußballs für zwei Tage im Subaru Park, der Heimat von Philadelphia Union in Philadelphia (USA), zu Gesprächen und zum Austausch zusammen.

Die 11. Ausgabe des Global Summit fand zum ersten Mal in den USA statt und wurde in Zusammenarbeit mit Philadelphia Union und in Partnerschaft mit der Major League Soccer (MLS) veranstaltet.

Der jährliche Global Summit ist Teil des "Aspire in the World Fellows"-Programms der Aspire Academy. Diese globale Initiative verbindet mehr als 50 Vereine, Verbände und Ligen, die sich für die Förderung der Entwicklung von Spielerinnen und Spielern sowie Trainerinnen und Trainern im Fußball einsetzen. Das Programm bietet eine Plattform für den Austausch von Best Practices, Forschungsergebnissen und praktischen Einblicken, die die kontinuierliche Weiterentwicklung des Fußballs vorantreiben.

Neben Roundtable-Diskussionen, Workshops und praktischen Coaching-Kursen hörten die Teilnehmenden auch Vorträge von mehreren Fußballikonen, die ihre Erkenntnisse über die Zukunft des Fußballs auf der Grundlage ihrer Erfahrungen teilten.

"Der wichtigste Aspekt für die Weiterentwicklung des Fußballs ist die Entwicklung der Trainerinnen und Trainer", sagte Sir Gareth Southgate, ehemaliger Trainer der englischen Nationalmannschaft. "Wir alle lernen ständig dazu. Wenn wir Menschen zusammenbringen, um Erfahrungen und Ideen auszutauschen, hilft uns das allen, zu wachsen, insbesondere, da sich das Spiel stetig weiterentwickelt", ergänzte er.

Rafa Benitez, ehemaliger Trainer von Liverpool, Chelsea und Real Madrid, leitete eine ausführliche Masterclass zum Thema taktische Entwicklung und Leistungsmanagement. Er hob drei Bereiche hervor, in denen sich das Spiel in den letzten Jahren verändert hat: die vermehrte Nutzung von Videoanalysen der Spielerleistung, mehr Statistiken für Trainerinnen und Trainer und verbesserte GPS-Funktionen.

In einem weiteren Star Chat diskutierte Wilfried Nancy, Cheftrainer von Columbus Crew und MLS-Coach des Jahres 2024, über die Balance zwischen Struktur und Kreativität im Bereich Coaching. "Beim Coaching geht es um Klarheit, Belastbarkeit und Verbundenheit; es geht darum, den Spielerinnen und Spielern zu helfen, innerhalb einer Struktur und mit Freiheit zu scheitern, zu lernen und zu wachsen", erklärte Nancy. "Man muss im Spiel lernen, mit Herausforderungen umzugehen; wenn es keine Herausforderungen gibt, fordert man sich nicht genug. Beim Coaching geht es darum, die Spielerinnen und Spieler in die Lage zu versetzen, das Spiel zu verstehen, sich anzupassen und Lösungen zu finden, während sie sich selbst treu bleiben."

Die italienische Fußballlegende Alessandro Nesta, Gewinner der FIFA-Weltmeisterschaft und ehemaliger Kapitän des AC Mailand, reflektierte über die Beziehung zwischen Vertrauen, Anpassungsfähigkeit und taktischem Verständnis im modernen Fußball. "Beim Coaching geht es um Psychologie, Vertrauen und das Verständnis jedes einzelnen Spielers bzw. jeder Spielerin. Heutzutage sind die Spielerinnen und Spieler anders, und wir müssen uns anpassen, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Nach einer Niederlage kommt es besonders auf Führungsqualitäten an. Dann ist es die Leidenschaft, die einen weitermachen lässt."

Ein zentrales Thema des Summits war der anhaltende Aufstieg des Frauenfußballs, der das internationale Wachstum und die Investitionen widerspiegelt, die die Zukunft des Sports prägen. Einer der Höhepunkte war ein Star Chat mit Carli Lloyd, zweifache Gewinnerin der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft und zweifache FIFA-Weltfußballerin des Jahres, und Alejandro Bedoya, Kapitän von Philadelphia Union. Lloyd teilte ihre Erfahrungen und sagte: "Vorbereitung ist alles; sie ist die Grundlage für den Erfolg. Man muss konsequent trainieren, diszipliniert bleiben und kontinuierlich hart arbeiten, auch wenn niemand zusieht.

"Jeder Spieler und jede Spielerin erreicht einen Punkt, an dem Talent nicht mehr ausreicht; dann geht es darum, wie viel man bereit ist, tagtäglich zu geben. Man muss diese Motivation in sich selbst finden, um zuerst für sich selbst sein Bestes zu geben. Das Spiel wird einen immer wieder durch Rückschläge und Herausforderungen auf die Probe stellen, aber das sind Momente, die den Charakter prägen. Für mich ging es immer um den Prozess: die harte Arbeit, die Wiederholungen und die Vorbereitung, die Selbstvertrauen schaffen. Letztendlich ist es nur ein Spiel um den Erfolg; man muss alles geben und sich immer auf die Vorbereitung konzentrieren", so Lloyds Fazit.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Summits war der sportübergreifende Dialog. Ron Jaworski, ehemaliger Quarterback in der NFL, brachte eine amerikanische Perspektive auf Führungskompetenz und Leistungskultur ein und betonte, dass Coaching in allen Sportarten auf derselben Grundlage beruht.

"Im Kern jeder Sportart, sei es Fußball, Rugby oder American Football, geht es beim Coaching um Führungskompetenz", erklärte Jaworski. "Wahre Führungskompetenz beginnt im Inneren; wenn man sich selbst nicht führen kann, kann man auch niemanden anderen führen. Strategien können sich ändern, Technologien können sich weiterentwickeln, aber Führungskompetenz bleibt die Konstante, die Teams zu Höchstleistungen antreibt."

Technische Sessions und Workshops während des gesamten Summits unterstrichen, wie Innovation und Daten das Fußballspiel verändern. Experten von Juventus, AC Mailand, der MLS und der Aspire Academy untersuchten neue Trends in den Bereichen Sporttechnologie, Analytik und Leistungswissenschaft. In Roundtable-Gesprächen wurden wichtige Themen wie die Bewältigung überfüllter Kalender, die Maximierung der Erholungsphase und die Integration von Technologie in Trainingssysteme behandelt.

Die Aspire Academy stellte außerdem Blind/Off vor, ein neues interaktives E-Gym-System, das intern entwickelt wurde. Es ermöglicht Sportlerinnen und Sportlern, sofortiges Feedback zu ihrer Leistung und Analysen in Echtzeit zu erhalten. Die Plattform wird in Kürze auch für mobile Geräte verfügbar sein, was das Engagement von Aspire widerspiegelt, Sportlerinnen und Sportlern weltweit Zugang zu erstklassigen Trainings-Tools zu ermöglichen.

Die Philosophie hinter dem Aspire Academy Global Summit wurde von Don Garber, Commissioner der Major League Soccer (MLS), gelobt.

"Events wie der Aspire Academy Global Summit spielen eine wichtige Rolle für den Fortschritt des Fußballs. Sie verbinden Ideen, Menschen und Ziele und erinnern uns daran, dass die Zukunft des Spiels ebenso sehr von Zusammenarbeit wie von Wettbewerb abhängt", erklärte er.

In seiner Abschlussrede sagte Valter Di Salvo, Director of Football Performance and Science der Aspire Academy: "Unser Ziel bei der Aspire Academy ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem das Lernen nie aufhört - für Spielerinnen und Spieler, Trainerinnen und Trainer und Organisationen."

"Die diesjährige Veranstaltung hat gezeigt, wie wirkungsvoll es ist, wenn die globale Fußballgemeinschaft zusammenkommt, um Wissen auszutauschen und sich selbst zur ständigen Verbesserung herauszufordern. Aber wie geht es nun weiter? Für uns beginnt die nächste Phase sofort! Wir bringen unsere Workshop-Tour zum ersten Mal nach Europa und starten nächstes Jahr mit einer Auftaktveranstaltung im rumänischen Bukarest. Außerdem planen wir bereits den 12. Aspire Academy Global Summit, dessen Veranstaltungsort in Kürze bekannt gegeben wird."

Die 2004 gegründete Aspire Academy ist international bekannt für ihren integrierten Ansatz zur Förderung von Sportlerinnen und Sportlern, der Bildung, Sportwissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung vereint, sowie für den Aufbau von Brücken zwischen führenden Vertreterinnen und Vertretern des Fußballs auf allen Kontinenten.

Über die Aspire Academy:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 hat sich die Aspire Academy zu einer der weltweit führenden nationalen Sportakademien entwickelt. Die Aspire Academy vereint erstklassige Einrichtungen und globale Sport- und akademische Expertise, um jungen, talentierten Sportlerinnen und Sportlern eine Plattform zu bieten, auf der sie sich bewähren und zu den Champions der Zukunft werden können. Als Teil der Aspire Zone Foundation steht die Akademie im Mittelpunkt einer sportlichen Revolution in Katar und der umliegenden Region. Wir konzipieren, fördern und implementieren bahnbrechende Spitzenleistungen im Sporttraining und in der Entwicklung von Spitzensportlerinnen und -sportlern. Die Akademie ermöglicht einer ganzen Generation talentierter, disziplinierter und engagierter Athletinnen und Athleten aus Katar, ihre sportlichen Träume zu verwirklichen.

Zusammen mit den anderen Mitgliedern der Aspire Zone Foundation, darunter Aspire Logistics und das Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital (Aspetar), fördert die Aspire Academy Spitzensportlerinnen und -sportler, propagiert einen gesunden Lebensstil und stärkt das Sportbusiness von heute und morgen.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1dcca6b2-870c-4fce-9998-6e33a9f5d403

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5511608b-9791-41f2-b9e3-65f852bf6ca6

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/221299dd-b269-4251-b788-dd599114b44a

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/183a75e6-0db7-4b26-bbd7-949a046abd21

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdc2606e-306b-4112-9a22-9bf68a09acfa

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96ba91e0-4212-4e29-8acb-85d386e63f34

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42d2e4f2-3f06-4224-aea6-3a85701ecf59

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02490efb-a86c-4d9e-9875-331dcf29fe05

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/038318cf-eb12-46de-a62c-1b912eadab40

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/822f8f2d-bcfd-4bf7-af94-7660a48a5691

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c92c655-60fa-48f2-84ec-f4a78a45ff47

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e58a8f27-ec2c-455a-9155-fcabad3b8bca

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83172e52-cef0-4391-a647-c9be50c74b4e

Medienkontakt Hassan Mubarak Esbaiss Head of Communications & PR | Aspire Academy hassan.esbaiss@aspire.qa | +974 5521 9545