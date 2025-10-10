München (ots) -Wenn das Spiel plötzlich stillsteht: Zur Halbzeitpause des heutigen Länderspiels im Ersten hieß es plötzlich melddichmalwieder. Für wenige Minuten wurde Fußball zur Nebensache, als Comedienne Carolin Kebekus, die Musiker Jasmin Wagner, Peter Maffay, Mark Forster sowie Fußballweltmeister Lukas Podolski gemeinsam auf ein Thema aufmerksam machten, das viele betrifft - aber selten laut wird: Einsamkeit.Carolin Kebekus: "Einsamkeit kennt jede und jeder von uns - auch ich: Man kann auf einer Bühne vor 10.000 Menschen stehen und sich trotzdem einsam fühlen. Über Einsamkeit zu sprechen, ist ein wichtiger Schritt. Sie betrifft Alte, Junge, Kinder, Erwachsene, aber wer einsam ist, fällt selten auf. Deswegen stören wir - mitten im Spiel, mitten im Leben. Die Botschaft lautet: Du bist nicht allein. Es gibt Wege, sich Hilfe zu holen - und jeder kann im Alltag etwas tun."Lukas Podolski: "Im Fußball weiß jeder: Allein kommst du nicht weit. Das gilt auch fürs Leben. Wer allein kämpft, verliert - Einsamkeit geht uns alle an."Ein Thema, das verbindet - auch wenn es trenntSechs von zehn Erwachsenen in Deutschland haben Erfahrung mit Einsamkeit -besonders unter jüngeren Menschen ist die Tendenz steigend. Die Pandemie, digitale Kommunikation und gesellschaftlicher Druck haben das Problem verstärkt - und es bleibt oft unsichtbar. Die Aktion melddichmalwieder möchte das ändern.ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: "Im Rahmen der Aktionswoche der seelischen Gesundheit möchten wir dem Problem Einsamkeit eine große Aufmerksamkeit geben - ein Thema, das fast jede und jeden in der Gesellschaft betrifft, aber dennoch oft tabuisiert wird. Wir wollen dazu ins Gespräch kommen und so dazu beitragen, dass das Problem Einsamkeit nicht länger unausgesprochen bleibt."melddichmalwieder - Jetzt in der ARD Mediathek. Für weniger Einsamkeit. Für mehr Miteinander.Der Spot "Was tun gegen Einsamkeit?" ist ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar. Weitere Beiträge zum Thema sowie Hilfsangebote finden Sie unterwww.melddichmalwieder.de.Die Aktion melddichmalwieder von und mit Carolin Kebekus ist eine Initiative des WDR und wurde produziert von der bildundtonfabrik (btf GmbH) im Auftrag des WDR für die ARD. Die Redaktion liegt bei Leona Frommelt und Christoph Reyer (beide WDR).Hier geht's zum Clip melddichmalwieder (https://share.ard-zdf-box.de/s/4GBkzDRZjFoMamA?dir=/)Fotos unter ard-foto.dePressekontakt:Susi Lindlbauer, ARD Programmdirektion, susi.lindlbauer@ard.deWestdeutscher Rundfunk, Kommunikation, Tel.: 0221 220 7100 / kommmunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6135536