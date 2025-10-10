DJ Scope bestätigt Bonität Zypern und hebt Ausblick auf Positiv
DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat die Bonitätsnote der Republik Zypern mit A- bestätigt und den Ausblick auf Positiv angehoben. Die Kreditwächter bescheinigten dem EU-Inselstaat eine starke fiskalische Prognose, robustes Wirtschaftswachstum und reduzierte Anfälligkeiten im Bankensystem.
Zugleich bekräftigten die Analysten das AAA-Rating für die EU und Euratom bei stabilem Ausblick. Die Kreditwürdigkeit Ungarns wurde mit BBB bekräftigt - ebenfalls bei stabilem Ausblick.
October 10, 2025
