DJ Scope bestätigt Bonität Zypern und hebt Ausblick auf Positiv

DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat die Bonitätsnote der Republik Zypern mit A- bestätigt und den Ausblick auf Positiv angehoben. Die Kreditwächter bescheinigten dem EU-Inselstaat eine starke fiskalische Prognose, robustes Wirtschaftswachstum und reduzierte Anfälligkeiten im Bankensystem.

Zugleich bekräftigten die Analysten das AAA-Rating für die EU und Euratom bei stabilem Ausblick. Die Kreditwürdigkeit Ungarns wurde mit BBB bekräftigt - ebenfalls bei stabilem Ausblick.

October 10, 2025 17:09 ET (21:09 GMT)

