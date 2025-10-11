Dogecoin-Prognose: Handelskriege und DeFi-Verbot der US-Demokraten belasten

Wieder einmal hat es sich bei dem jüngsten Allzeithoch von Bitcoin nur um einen Fehlausbruch gehandelt, welcher einige Memecoin-Trader kalt erwischt hat. Nun wird die Lage noch weiter belastet, nachdem schon vor wenigen Tagen von den USA neue Zölle auf LKWs eingeführt wurden. Warum sich der Ausblick indessen weiter verschlechtert hat und was in der nächsten Zeit für den Dogecoin-Kurs zu erwarten ist, erfahren Sie jetzt hier.

Makrobild trübt sich für Finanzmärkte und Dogecoin ein

Nachdem die USA von ihren Friedensverhandlungen mit Russland abgekommen waren und stattdessen es befürwortet hatten, dass die Ukraine ihr gesamtes Territorium wieder zurückerobert, und über die Lieferung von Tomahawk-Fernstreckenraketen nachgedacht wurde, hat sich China dazu entschlossen, weniger seltene Erden an US-Militärunternehmen zu liefern. Ebenso haben sie wie die USA an ihren Häfen Gebühren für US-Schiffe eingeführt.

Wie bereits von uns gestern vermutet wurde, haben die Drohungen von Donald Trump nicht lange auf sich warten lassen. So hat der US-Präsident massive Zölle auf chinesische Importe in den Raum gestellt, sofern sie nicht von ihrem Kurs abweichen. Allerdings ist den Vereinigten Staaten gleichzeitig ein wichtiger Schritt in Argentinien gelungen.

Denn es wurde ein Währungsswap im Umfang von 20 Mrd. USD eingerichtet, um den argentinischen Pesos zu kaufen. Auf diese Weise soll die Einflusskraft von China in dem Land verringert, welches hohe Vorkommen von Lithium, Kupfer und seltenen Erden hat, und die Dominanz des US-Dollars wieder gestärkt werden.

The Democrats just wrote the playbook to ban DeFi in America



They want to call every DeFi front end a broker and force anyone who builds or runs a website that connects to smart contracts to collect KYC data and file reports like a bank



They know it's impossible for open source… - Hartej (@hartejsengh) October 10, 2025

Aber auch Äußerungen unterschiedlicher Experten wie zuletzt Ray Dalio über einen drohenden Bürgerkrieg in den USA und Europa können bei den Anlegern zu Verunsicherungen führen. Gleiches gilt für das neue Playbook der US-Demokraten, um DeFi-Dienste in den Vereinigten Staaten praktisch zu verbieten, was die Begrenztheit von Trumps Amtszeit in Erinnerung ruft. Ebenso belastet der Government Shutdown in den USA.

Bullisch war hingegen der Kommentar des Fed-Governors Christopher Waller, der noch einen weiteren Schritt um 25 Basispunkten möglich hält, wobei man jedoch vorsichtig vorgehen sollte. Dabei hob er den schwachen Arbeitsmarkt hervor und betonte die Wichtigkeit, dass man nun auf die nächsten CPI-Daten warten müsse, die trotz des Shutdowns erscheinen sollen. Aber auch Bostic hatte sich zuletzt weniger hawkish geäußert.

Dogecoin-Prognose: Das ist 2025 für den DOGE-Kurs zu erwarten

Der Memecoin-Sektor hat durch dieses Umfeld ebenfalls höhere Verluste von 8,45 % erlitten. Dennoch zeigen andere Daten wie der Messari-Bericht über Cardano, dass die Memecoin-Launchplattform Snek.fun das höchste Volumen der dApps auf der Blockchain erreicht hat und Memecoins ebenso wie für Solana einen der wichtigsten Kryptosektoren darstellen.

Jetzt dürfte der Krypto-Markt temporär von den Auseinandersetzungen in der Ukraine und dem Handelskrieg belastet werden. Dennoch haben politische Börsen meist nur kurze Beine, wenn auch ein Wirtschaftskrieg natürlich ebenso einen ökonomischen Einfluss hat. Jedoch erwarten die Anleger weiterhin im Oktober zu 96,7 % von der Fed die nächsten 25 Basispunkte.

Dogecoin-Chart | Quelle: Tradingview

Vorerst würden wir von einem Testen der Marke von 0,21418 USD ausgehen, wo sich ein Cluster aus mehreren Fibonacci-Leveln und dem diagonalen Widerstand befindet, der einen stärkeren Halt geben dürfte. Ab dem 15. Oktober wird Dogecoin außerdem wieder von der Saisonalität unterstützt, da ab dann größtenteils die bullischste Phase für den DOGE-Kurs erfolgte.

Insbesondere nach der nächsten Zinssenkung dürfte sich der Ausblick bessern, wobei auch die globale Geldmenge M2 für die nächsten 70 Tage unterstützt. Indessen sind schwache Wirtschaftsdaten, eine geringe Inflation und eine Einigung im Handelskrieg bullisch und vice versa. Ebenso gilt es auf den Aktienmarkt und den Krypto-Markt zu achten, um eine Trendumkehr zu identifizieren. Bis Jahresende sind DOGE-Kurse von 0,48 bis 0,74 USD möglich.

DOGE verzeichnet hohe Verluste, was Snorter-Nutzer nicht kümmern muss

Während Dogecoin von dem allgemeinen Krypto-Markt und der Makroökonomie belastet wird, bieten sich in der Zwischenzeit anderen Chancen. So konnten heute laut den Angaben von DEXtools zahlreiche Memecoins wieder exorbitante Kursgewinne erzielen, wie CZ?? mit 71.207 %, HYVE mit 16.671 % und BB mit 14.194 %.

Allerdings fällt es Kleinanlegern ohne die richtigen Tools nicht immer leicht, diese vor ihren Ausbrüchen zu finden. Deshalb wurde jetzt der neuartige Krypto-Trading-Bot Snorter erfunden, welcher mit zahlreichen Hilfsmitteln ausgestattet wurde, mit denen Anleger mehr aus ihren Investments herausholen und ihre Rendite steigern können. Zudem soll dies unabhängig der Marktlage geschehen.

Eine der Kernfähigkeiten stellt dabei die sehr hohe Geschwindigkeit dar. Diese wird durch die Wahl von Solana als beheimatete Blockchain sowie die Überprüfung von Memepool und Validatoren-Warteschlange erreicht. Auf diese Weise können die Nutzer den regulären DEX-Tradern einen Schritt voraus sein, da sie praktisch in die Zukunft schauen können.

Zudem verfügt der Snorter Bot über ein mehrfaches Filterverwahren, welches den Investoren aus den Tausenden Launches pro Tag lediglich die Coins mit den besten Chancen präsentiert, während gleichzeitig die betrügerischen Codes herausgefiltert und Preismanipulationen durch MEV-Bots unterbunden werden. Mithilfe der Nutzung von Onchain-Daten wie Walaktivität können ebenfalls deutlich intelligentere Trades vollzogen werden.

Wer hingegen neu in der Kryptoindustrie ist und noch nicht über die nötige Expertise verfügt, der schließt sich einfach über die Copy-Trading-Funktion den Profitradern mit den höchsten Renditen an. Diese können hingegen ihre Handelssignale teilen, um auf diese Weise ihre Rendite noch weiter zu steigern.

Darüber hinaus ermöglicht der interoperable Multichain-Trading-Bot Snorter für seine Tokeninhaber die niedrigsten Gebühren, die auch von weiteren Vorteilen wie der Freischaltung von Premium-Funktionen und einer Staking-Rendite von dynamischen 109 % pro Jahr profitieren. Der Vorverkauf wird jedoch nach 4,54 Mio. USD spätestens in 10 Tagen abgeschlossen.

