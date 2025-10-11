Das gelbe Edelmetall markiert immer neue Allzeithochs. Nun hat der Bundesfinanzhof entschieden, wann Gewinne mit Gold-Warrants steuerfrei realisierbar sind. Diese Details sollten Anleger beachten Der Hintergrund Im Zusammenhang mit der Einlösung so genannter Gold-Warrants hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass eine sonstige Kapitalforderung im Sinne des Paragrafen 20 Absatz 1 Nr. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) nicht deshalb zu verneinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE