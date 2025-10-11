DJ PTA-News: Aktien Global News: Umsatzrekord und Cashflow: Hanf.com wird für Neural Therapeutics zum Wachstumstreiber in Europa

Erfolgreiches Geschäftsjahr mit zweistelligem Margenwachstum

Das Neural-Therapeutics-Portfoliounternehmen CWE European Holdings Inc., besser bekannt unter der Marke Hanf.com, legt starke Jahreszahlen vor. Für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr meldet CWE ein Umsatzplus von 65 % auf 7,1 Mio. $ (4,4 Mio. EUR). Wachstumstreiber waren sowohl neue Filialen - sowohl eigene als auch Franchise-Standorte - als auch höhere Umsätze bestehender Shops durch ein erweitertes Produktangebot im Wellness-Bereich.

Auch auf der Ertragsseite überzeugte Hanf.com: Der Bruttogewinn kletterte um 69 % auf 4,1 Mio. $ (2,53 Mio. EUR). Gleichzeitig konnte die Bruttomarge leicht auf 58,1 % verbessert werden - ein klares Zeichen für die Effizienz im operativen Geschäft. Besonders bemerkenswert: Aus einem operativen Verlust im Vorjahr wurde ein operativer Gewinn in Höhe von 838.378 $ (517.392 EUR). Damit schreibt das Unternehmen nun auch unter dem Strich schwarze Zahlen. Der operative Turnaround wird flankiert von einem positiven Cashflow aus dem laufenden Geschäft - die liquiden Mittel stiegen auf 489.238 $ und damit um satte 114 % gegenüber dem Vorjahr.

Starkes erstes Halbjahr 2025 zeigt nachhaltige Dynamik

Auch der Blick ins neue Geschäftsjahr lässt aufhorchen: Im ersten Halbjahr 2025 erzielte CWE nach vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen einen Umsatzanstieg von rund 31 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Mit einem Gesamtumsatz von etwa 5,0 Mio. $ (3,09 Mio. EUR) hält der Wachstumskurs also weiter an. Dabei verschob sich der Umsatzmix stärker in Richtung Großhandel, was zu einer temporären Reduktion der Bruttomarge auf ca. 39 % führte. Trotz dieses Margenrückgangs blieb das operative Ergebnis nahezu ausgeglichen - ein weiteres Zeichen für die wirtschaftliche Stabilität.

Die Vertriebskosten lagen stabil bei etwa 39 % des Umsatzes. Leicht gestiegene Verwaltungsausgaben im Zuge der Börsennotierung konnten operativ kompensiert werden. Die Rentabilität blieb auf bereinigter Basis positiv, unterstützt durch den Ausbau des Filialnetzes sowie die Einführung neuer CBD- und Wellness-Produkte.

CEO betont klare Wachstumsstrategie im Wellnessmarkt

Ronnie Jaegermann, CEO von CWE, ordnet die Ergebnisse ein: "Das Geschäftsjahr 2024 war ein transformatives Jahr für CWE. Wir haben Rekordumsätze erzielt, die Rentabilität wiedererlangt und gleichzeitig einen positiven Cashflow erzielt. Unsere starke Leistung im ersten Halbjahr 2025 spiegelt die Wirksamkeit unseres Geschäftsmodells und die günstigen Marktdynamiken im Bereich Natur-Wellness wider. Mit der Expansion unserer eigenen und Franchise-Hanf.com-Filialen sowie mehreren neuen exklusiven Produktlinien glauben wir, dass CWE auf dem besten Weg ist, Europas führendes CBD- und Wellness-Einzelhandelsnetzwerk zu werden. Wir freuen uns darauf, weiterhin regelmäßig über unsere Fortschritte zu berichten."

Strategische Beteiligung sichert Neural Zugang zum europäischen Markt

Neural Therapeutics hält seit 12. August 2025 30,75 % an CWE. Die Beteiligung erfolgte im Rahmen einer mehrstufigen Investitions- und Optionsvereinbarung, mit der bis zu 100 % von CWE übernommen werden können. Damit sichert sich Neural nicht nur Zugang zum stark wachsenden CBD-Markt in Europa, sondern ergänzt sein Kerngeschäft - die Entwicklung therapeutischer Wirkstoffe auf Basis ethnobotanischer Substanzen - um einen wichtigen kommerziellen Kanal.

Die finalen Abschlüsse für das erste Halbjahr sollen im Rahmen eines Business Acquisition Reports veröffentlicht werden, den Neural in den kommenden Wochen einreichen wird. Darin enthalten: geprüfte Jahreszahlen 2024 und ungeprüfte Zwischenabschlüsse für das erste Halbjahr 2025.

Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Markt

Mit der Beteiligung an CWE setzt Neural auf eine strategische Diversifikation: Während das Unternehmen in der Entwicklung von Wirkstoffen gegen psychische Erkrankungen - unter anderem basierend auf Meskalinextrakten - führend ist, ermöglicht die CWE-Partnerschaft den Zugang zu einem etablierten Wellness-Markt mit direktem Kundenzugang. Der im August 2025 abgeschlossene erste Teil der Transaktion stellt dabei nur den Anfang dar - eine vollständige Übernahme bleibt weiterhin möglich.

Durch diese Kombination aus innovativer Forschung und wachstumsstarker Marktplattform positioniert sich Neural Therapeutics zukunftsweisend - sowohl im pharmazeutischen als auch im kommerziellen Segment. Anleger dürften diese Entwicklung mit Interesse verfolgen.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

