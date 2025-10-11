12BET, das seit 2007 die iGaming-Landschaft prägt, wurde bei den EGR Operator Awards 2025 für den "Best Customer Service" nominiert. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von 12BET, Vertrauen aufzubauen, transparente Interaktionen zu pflegen und die Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt seiner Geschäftstätigkeit zu stellen. Die Nominierung als Finalist verdeutlicht, wie die Servicephilosophie von 12BET neue Maßstäbe in Bezug auf Reaktionsfähigkeit, Empathie und Professionalität innerhalb seiner globalen Spielergemeinschaft setzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250923221968/de/

12BET's Customer-First Approach Earns Shortlist for Best Customer Service at EGR Operator Awards

Im Jahr 2025 hat 12BET seinen kundenorientierten Ansatz durch ehrliche Kommunikation und transparenten Service weiter gefestigt. Ein strukturiertes Trustpilot-Bewertungsprogramm ermöglichte es langjährigen Nutzern, authentisches Feedback zu geben, wodurch öffentliches Vertrauen aufgebaut und gleichzeitig Informationen für Serviceverbesserungen gesammelt wurden. Dies spiegelt die Überzeugung von 12BET wider, dass Kundenfeedback nicht nur zur Lösung von Problemen beitragen, sondern auch zu kontinuierlichem Lernen und Weiterentwicklung anregen sollte.

"Wir sind sehr stolz darauf, bei den EGR Operator Awards für den besten Kundenservice ausgezeichnet worden zu sein", erklärte Rory Anderson, Sprecher von 12BET. "Das Vertrauen unserer Kunden ist das Fundament unserer Marke, und diese Nominierung würdigt das Engagement unserer Teams, die sich mit Integrität und Sorgfalt um die Spieler kümmern. Jede Interaktion bietet die Gelegenheit, unsere Werte zu bekräftigen und unsere Beziehung zur Gemeinschaft zu festigen."

Für 12BET ist die Teilnahme am 20-jährigen Jubiläum der EGR Operator Awards sowohl eine Ehre als auch eine Würdigung des entgegengebrachten Vertrauens. Am 22. Oktober wird das historische De Vere Grand Connaught Rooms in London Gastgeber dieser bedeutenden Veranstaltung sein, und 12BET ist stolz darauf, seine Community an einem der herausragendsten Abende der iGaming-Branche zu vertreten.

12BET bedankt sich bei seinen Spielern, Partnern und Kollegen für ihre anhaltende Unterstützung. Das Team freut sich darauf, bei den EGR Operator Awards 2025 zu feiern und seine Mission fortzusetzen, weltweit neue Standards im Kundenservice und in der Nutzerzufriedenheit zu setzen.

Über 12BET

12BET, gegründet im Jahr 2007, ist ein wegweisendes iGaming-Unternehmen mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Bereitstellung mehrsprachiger Dienstleistungen in Europa und Asien. 12BET ist weltweit anerkannt und belegt Platz 17 der jährlichen Power 50-Rangliste des eGaming Review Magazine. Damit hat sich das Unternehmen zu einer bedeutenden Größe auf dem iGaming-Markt entwickelt. Aufbauend auf den Grundwerten Aufrichtigkeit, Fairness und Freundlichkeit bietet 12BET Nutzern auf der ganzen Welt ein sicheres, zuverlässiges und außergewöhnliches Unterhaltungserlebnis.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250923221968/de/

Contacts:

Toomas Saar

Marketing Manager

pr@12bet.com