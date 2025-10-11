DJ PTA-News: Aktien Global News: Die PORR zeigt Flagge bei den Aktionstagen Nachhaltigkeit 2025

Aktien Global News: Die PORR zeigt Flagge bei den Aktionstagen Nachhaltigkeit 2025

Frankfurt (pta000/11.10.2025/06:57 UTC+2)

Klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit

Vom 18. September bis 8. Oktober 2025 fanden die "Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit" statt, eine Initiative des Rats für Nachhaltige Entwicklung, die seit 2015 auch Teil der Europäischen Nachhaltigkeitswoche ist. Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) beteiligte sich mit einem Radiobeitrag, in dem CFO Klemens Eiter die Bedeutung nachhaltiger Bauweisen betont. Für ihn steht fest, dass in der Bauindustrie Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Umweltschutz schon längst keine Extras mehr sind, sondern notwendige Pflicht.

CO2-Emissionen ließen sich durch grüne Energie, Elektrifizierung, effizientes Energiemanagement sowie Kreislaufwirtschaft, Recycling und Abfallvermeidung wirksam senken. Nur so könne eine Bauweise entstehen, die Wirkung zeigt. Eiter hält die Kritik, nachhaltiges Bauen sei zu teuer oder schwer umsetzbar, für zu kurz gedacht. Denn kein Technologiewandel kommt ohne Investitionen aus und diese schaffen auch dringend benötigte Arbeitsplätze.

Mehr als 100 Maßnahmen bis 2030

Die PORR hat sich klare Ziele gesetzt. Bis 2030 soll der CO2-Fußabdruck des Unternehmens um 43 % bei den eigenen Aktivitäten und um 25 % bei den eingesetzten Materialien reduziert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Konzern ein umfassendes Maßnahmenpaket mit über 100 Einzelmaßnahmen geschnürt. Dazu zählen etwa ein konzernweites Photovoltaik-Programm für sämtliche Standorte sowie der Einsatz alternativer Treibstoffe und Antriebe bei Baumaschinen und Fahrzeugen.

Eiter sieht klare wirtschaftliche Vorteile: Nachhaltiges Bauen senkt nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern auch langfristig die Betriebskosten. Die Transformation bringe also nicht nur Ausgaben, sondern führe auch zu Einsparungen. Damit mache sich nachhaltiges Handeln auch ökonomisch bezahlt.

Urban Gardening und Bienen als Baustein nachhaltiger Stadtentwicklung

Das diesjährige Motto "Kann man Zukunft essen?" greift die PORR auch auf Projektebene auf. Ein Beispiel: Urban Gardening. Bei Bauprojekten wie dem Wohnhausprojekt Kühnehöfe in Hamburg oder einem Gesundheitszentrum in Wien-Liesing wurden auf Flachdächern Beete für Gemüse- und Blumenanbau angelegt. Diese Flächen dienen nicht nur der Selbstversorgung, sondern auch der Förderung von Gemeinschaft und lokaler Ernährungskompetenz.

Darüber hinaus engagiert sich die PORR für Biodiversität. Mit der konzernweiten Initiative bee@PORR stellt das Unternehmen seit 2017 Bienenvölkern an rund 40 Standorten Lebensraum zur Verfügung. Insgesamt wurden 435 Bienenstöcke installiert - in Zusammenarbeit mit Berufs- und Hobbyimker:innen. Damit trägt die PORR aktiv zum Schutz der Bienen und zur Bestäubung im urbanen Raum bei. Ein Beitrag, der über die ökologische Wirkung hinaus auch das Bewusstsein für Ernährung und Natur fördert.

Wasserqualität als Schlüssel für resiliente Ernährung

Auch Renaturierungsprojekte sind Teil der Nachhaltigkeitsstrategie. Durch die gezielte Aufwertung von Gewässern trägt die PORR zur Verbesserung der Wasserqualität bei - eine zentrale Voraussetzung für nachhaltige Ernährungssysteme. Die Vielfalt an Projekten unterstreicht den ganzheitlichen Anspruch des Unternehmens.

Nachhaltigkeit ist bei der PORR (ISIN: AT0000609607) kein kurzfristiger Trend, sondern ein strukturelles Prinzip. " Nachhaltiges Handeln ist das Fundament unseres Erfolgs", so das Unternehmen. Es verschaffe einen Wettbewerbsvorteil und decke alle ökonomisch, ökologisch und sozial relevanten Aspekte ab. Daraus ergibt sich ein klarer Mehrwert: Die PORR positioniert sich als zukunftsfähiger Player im europäischen Bausektor - mit echtem Gestaltungswillen.

