PTA-News: Aktien Global News: Chariot Corporation's globale Lithium-Ambition: Von der Caldera in Nevada zur neuen Grenze in Nigeria -2

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Lithium

Frankfurt (pta000/11.10.2025/07:00 UTC+2)

Chariot Corporation's globale Lithium-Ambition: Von der Caldera in Nevada zur neuen Grenze in Nigeria

Mit einer Doppelpräsenz in den USA und Afrika positioniert sich die Chariot Corporation im Zentrum des nächsten Wachstumszyklus im Lithiumsektor.

Eine Lithium-Brücke zwischen zwei Kontinenten

Die Chariot Corporation (ISIN: AU0000294498) entwickelt sich leise, aber bestimmt zu einem der strategisch am besten positionierten Lithium-Explorationsunternehmen in der globalen Energiewende. Während die Welt die Elektrifizierung und Energiesicherheit beschleunigt, hat Chariot ein Portfolio zusammengestellt, das zwei der spannendsten Lithiumregionen der Erde umfasst - die McDermitt Caldera in den USA und Nigerias aufstrebenden Hartgesteins-Lithiumgürtel.

In den Vereinigten Staaten liegt das Resurgent Lithium Project des Unternehmens an der Grenze zwischen Oregon und Nevada - eine geologische Adresse, die zu den bedeutendsten Lithium-Entdeckungsregionen gehört. Nordöstlich von Lithium Americas (ISIN: CA53681J1030) Thacker-Pass-Projekt - der größten bekannten Lithium-Ressource des Landes - befindet sich Resurgent in derselben Caldera-Struktur, die bereits Potenziale im Milliardenwert hervorgebracht hat.

Chariot hat kürzlich 32 vorrangige Bohrziele bei Resurgent vorgestellt, basierend auf einer umfassenden Oberflächenprobenkampagne, die Gehalte von bis zu 3.865 ppm Lithium ergab. Das Unternehmen plant ein erstes, umweltschonendes Bohrprogramm, das sich zunächst auf das Gebiet "West Resurgent North" konzentriert. Zentrales Ziel ist es festzustellen, ob sich die lithiumhaltigen Tone der McDermitt-Lagerstätte von Jindalee in Chariots Gebiet fortsetzen - ein Fund, der das Unternehmen neben eines der strategisch wichtigsten Mineralprojekte Nordamerikas stellen könnte.

Die Lithium-Renaissance in den USA nutzen

Der Zeitpunkt könnte günstiger kaum sein. Nach einer deutlichen Korrektur stabilisieren sich die Lithiumpreise bei rund 9.000 US-Dollar pro Tonne für batteriefähiges Carbonat, während die US-Regierung die heimische Versorgung mit kritischen Mineralien weiter unterstützt. Die jüngste Kreditvergabe des Energieministeriums in Höhe von 2,26 Milliarden US-Dollar an Thacker Pass sowie die Investition von nahezu 1 Milliarde US-Dollar durch General Motors unterstreichen Washingtons Entschlossenheit, inländische Quellen für Batteriemetalle zu sichern.

Chariots Executive Chairman und Managing Director, Shanthar Pathmanathan, erklärt, dass sich die Geduld des Unternehmens während des "Lithium-Winters" ausgezahlt habe: "Wir haben durchgehalten, während viele Wettbewerber verschwanden. Nun ist Chariot bereit für den nächsten Wachstumszyklus", so Pathmanathan. "Mit 32 Bohrzielen und Oberflächengehalten von bis zu 3.865 ppm Lithium ist Resurgent in der Lage, eine potenziell transformative Entdeckung zu liefern."

Um den Zugang zu Kapital und die Sichtbarkeit für Investoren weiter zu verbessern, strebt Chariot zudem eine Zweitnotierung am US-amerikanischen OTCQB Venture Market an und passt damit seine Unternehmenspräsenz an das wachsende nordamerikanische Interesse an Investitionen in kritische Mineralien an.

Nigeria: Afrikas nächster Lithium-Hotspot

Parallel zu seinem nordamerikanischen Programm hat sich Chariot auch eine strategische Position in einem der weltweit am wenigsten erkundeten, jedoch äußerst vielversprechenden Lithiumgebiete gesichert - Nigeria. Im Juli gab das Unternehmen den Erwerb einer 66,7%-Beteiligung an vier Hartgesteins-Lithiumprojekten in den Bundesstaaten Oyo und Kwara bekannt, die zusammen 254 Quadratkilometer umfassen.

Diese Projekte - Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki - sind bereits für handwerklichen Bergbau bekannt und haben Gesteinsproben mit Gehalten von bis zu 6,59 % Li2O geliefert. Die Geologie der Region gleicht der des berühmten brasilianischen "Lithium Valley", wo Unternehmen wie Sigma Lithium und Pilbara Minerals weltweit an Bedeutung gewonnen haben.

"Anstatt nur ein Projekt wie Sigma zu besitzen, verfügen wir über vier Projekte, die jeweils das Potenzial haben, so groß wie Pilbara oder Sigma zu werden", bemerkte Pathmanathan. "An der Oberfläche handelt es sich um Systeme mit mehreren Kilometern Streichen - vergleichbar mit allem, was wir in Westaustralien oder Brasilien gesehen haben."

Chariots Strategie in Nigeria umfasst die Nutzung lokaler geologischer Expertise - einschließlich Fachleuten, die an der nationalen Kartierungsinitiative der Regierung beteiligt sind - sowie den Dialog mit potenziellen Abnahmepartnern in China, wo die Nachfrage nach afrikanischem Lithium stark ist. Bereits jetzt hat das Unternehmen Interesse von chinesischen Batterieherstellern erhalten, die eine Versorgung aus

dieser neuen Region sichern wollen.

Eine zweigleisige Wachstumsstrategie

Chariots Modell mit zwei Kontinenten bietet einen einzigartigen Schutz vor regionalen Risiken und Marktschwankungen. In den USA profitiert das Unternehmen von politischer Unterstützung und Infrastruktur für die nachgelagerte Lithiumproduktion. In Afrika greift es auf eine sich schnell entwickelnde Lieferkette zurück, die durch chinesisches Kapital und wachsende handwerkliche Förderung gestützt wird.

Nur wenige Junior-Explorationsunternehmen können eine derart ausgewogene Positionierung in beiden Teilen der globalen Batterieversorgungskette vorweisen. Mit laufenden Genehmigungsanträgen in Nevada und Oregon, bevorstehenden Bohrungen und einer intensivierten Exploration in Nigeria positioniert sich Chariot nicht nur als Teilnehmer, sondern als Brücke zwischen den Lithiumrevolutionen zweier Kontinente.

Während sich der weltweite Übergang zur Elektromobilität beschleunigt, tritt die Chariot Corporation offenbar in eine neue Phase ein - geprägt nicht von Spekulation, sondern von strategischer Geografie und gut getimter Umsetzung.

Für Investoren wie auch für Branchenbeobachter ist dies eine Geschichte, die es zu verfolgen gilt - ein Unternehmen, das Vergangenheit und Zukunft des Lithiums verbindet, von den Tonen Nevadas bis zu den Pegmatiten Westafrikas.

______________________________

Chariot Corporation

ISIN: AU0000294498

WKN: A3EWMX

