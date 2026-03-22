USA investieren Milliarden in kritische Metalle: Chariot Resources punktet mit US-Lithium-Flaggschiffprojekten

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Die globale Energiewende und das Bestreben nach technologischer Souveränität haben eine neue Ära der Industriepolitik eingeleitet, in der Lithium als das "weiße Gold" des 21. Jahrhunderts eine Schlüsselrolle einnimmt. Während die US-Regierung unter massiven Milliardeninvestitionen versucht, die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu durchbrechen, rücken spezialisierte Explorer wie die australische Chariot Resources Ltd. (WKN: A3D6GJ, ISIN: AU0000235941) verstärkt in das Visier von Investoren. Das Unternehmen hat - neben Nigeria - seinen strategischen Schwerpunkt konsequent auf den nordamerikanischen Kontinent verlagert, um von den massiven staatlichen Förderprogrammen und der geografischen Nähe zu den entstehenden Gigafactories zu profitieren. Washington hat erst kürzlich ein umfassendes Paket in Höhe von 16 Milliarden Dollar geschnürt, um die heimische Gewinnung von kritischen Mineralien zu beschleunigen, wobei ein signifikanter Teil direkt in den Aufbau nationaler Reserven und die Infrastruktur für die Lithiumverarbeitung fließt.

Lithium Made in USA

Das Herzstück von Chariots operativen Strategie bildet dabei das Black Mountain Projekt im Bundesstaat Wyoming, das aufgrund seiner geologischen Beschaffenheit als eines der vielversprechendsten Hardrock-Lithium-Vorkommen in den USA gilt. Im Gegensatz zu den oft langwierigen Extraktionsprozessen aus Sole-Vorkommen bietet das in Pegmatiten gebundene Lithium auf Black Mountain den Vorteil einer potenziell schnelleren Skalierbarkeit und höheren Konzentration. Chariot hat hier bereits umfangreiche Explorationsprogramme initiiert, die darauf abzielen, die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe nachzuweisen. Die ersten Bohrergebnisse und die Entdeckung hochgradiger Spodumen-Zonen haben am Markt für Aufsehen gesorgt, da Wyoming traditionell eher für Kohle und Gas bekannt ist, nun aber als neuer Hotspot für Batterierohstoffe entdeckt wird. Durch die direkte Anbindung an die bestehende Infrastruktur und die bergbaufreundliche Gesetzgebung im Bundesstaat verfügt das Projekt über einen signifikanten Kostenvorteil gegenüber abgelegenen Liegenschaften in anderen Weltregionen.

Geopolitische Weichenstellung und die wirtschaftliche Hebelwirkung der US-Projekte

Neben dem Flaggschiffprojekt in Wyoming diversifiziert Chariot sein Portfolio durch das Resurgent-Projekt, das sich über die Grenze von Nevada und Oregon erstreckt. Dieses Areal befindet sich in der McDermott-Caldera, einer Region, die durch die Entdeckung der weltweit größten bekannten Lithium-Ton-Lagerstätten internationale Berühmtheit erlangt hat. Das Resurgent-Projekt profitiert von der unmittelbaren Nachbarschaft zu geologischen Giganten und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, in den erstklassigen Revieren der USA präsent zu sein. Auch der Lithiumpreis, der nach einer Korrekturphase im Jahr 2025 zu Beginn des Jahres 2026 wieder eine starke Erholungstendenz zeigt, spielt dem Unternehmen in die Karten, da die Wirtschaftlichkeit der geplanten Tagebaue mit steigenden Marktpreisen exponentiell zunimmt.

Für Anleger stellt die Aktie von Chariot Resources ein Szenario dar, das eng mit dem Erfolg der amerikanischen Rohstoffautarkie verknüpft ist. In einer Welt, in der Rohstoffsicherheit gleichbedeutend mit nationaler Sicherheit ist, transformiert sich Chariot von einem reinen Bergbauwert zu einem Akteur in einem geopolitischen Schachspiel, dessen Ausgang die industrielle Landkarte Nordamerikas maßgeblich mitgestalten könnte.

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Quellen:

https://www.miningscout.de/blog/2026/03/13/washington-baut-mit-milliarden-an-neuen-lieferketten-fuer-lithium-und-seltene-erden

https://www.chariotResources.com/





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Chariot Resources

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.Chariot Corporation.com/?



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Enthaltene Werte: AU0000294498