Chariot baut Lithium-Position in der McDermitt Caldera wieder aus

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Chariot Resources (WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498) hat seine Präsenz im US-Lithiumgebiet McDermitt Caldera deutlich erweitert. Die zu 79,4% gehaltene US-Tochter FMS Lithium Corporation hat am Projekt Resurgent East 573 zusätzliche Claims abgesteckt. Damit vergrößert das Unternehmen seinen strategischen Landbesitz in der Region an der Grenze zwischen Nevada und Oregon.

Der Schritt folgt auf eine Phase disziplinierter Kapitalsteuerung. Während des Lithiumpreisrückgangs in den Jahren 2023 bis 2025 hatte das Unternehmen einen Teil seiner Claims aufgegeben, um Kapital zu schonen und gleichzeitig die Kernposition bei Resurgent zu erhalten. Mit der Erholung der Lithiumpreise und zunehmendem Interesse Dritter an der McDermitt Caldera beginnt nun der Wiederaufbau dieser Position.

Vorbehaltlich der erforderlichen Einreichungs- und Registrierungsverfahren bei den zuständigen Behörden würde sich die Anzahl der Claims von derzeit 597 auf rund 1.170 erhöhen. Damit läge die Position bei etwa 81% des früheren Höchststands von 1.450 Claims. Die neuen Claims stärken die Präsenz von Chariot auf der Ostseite der Caldera, unmittelbar angrenzend an bedeutende Lithiumprojekte in der Region.

Eine Region auf dem Weg zur Entwicklung

Das Projekt Resurgent befindet sich in einem Lithiumdistrikt, der zunehmend den Übergang von der Explorationsphase in Richtung Produktion vollzieht. In direkter Nachbarschaft wird das Thacker-Pass-Projekt von Lithium Americas entwickelt. Das Projekt befindet sich im Bau und gilt als wichtiger Maßstab für das Potenzial des gesamten Gebiets.

Unterstützt wird die Entwicklung von Thacker Pass durch ein Darlehen des US-Energieministeriums in Höhe von 2,23 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommen strategische Beteiligungen von General Motors und Orion. Die US-Regierung hält darüber hinaus Optionsrechte auf Beteiligungen an Lithium Americas sowie am Joint Venture von Lithium Americas und General Motors. General Motors besitzt einen Anteil von 38% an diesem Joint Venture.

Auf der Nordseite der Caldera liegt mit dem McDermitt-Projekt von Jindalee Lithium eine weitere bedeutende Lagerstätte. Sie unterstreicht die Größe des Beckens, in dem sich auch Resurgent befindet.

Durch die Sicherung der zusätzlichen Flächen erweitert Chariot nach eigenen Angaben sein Potenzial für Lithiumressourcen, stärkt die Kontrolle über aussichtsreiche Gebiete auf der Ostseite der Caldera und verbessert die Ausgangsposition für mögliche künftige Finanzierungs- und Partnerschaftsgespräche.

Fast Verdopplung der aktuellen Claim-Position

Die historische Spitzenposition bei Resurgent umfasste 1.450 Claims. Aktuell verfügt das Unternehmen über 597 Claims. Mit den neu abgesteckten 573 Claims würde das Gesamtpaket auf rund 1.170 Claims anwachsen. Das entspräche einer Steigerung von etwa 96% gegenüber dem aktuellen Bestand sowie einem Wiederaufbau auf rund 81% der früheren Höchstposition.

Die endgültigen Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der abschließenden Abstimmung der Claims sowie der vollständigen Genehmigung und Registrierung durch die zuständigen County-Behörden und das Bureau of Land Management (BLM). Bis zum Abschluss dieses Verfahrens gelten die neuen Claims als abgesteckt und zur Registrierung eingereicht.

Resurgent bleibt Schwerpunkt der Exploration

Resurgent ist ein lithiumhaltiges Tonsteinprojekt in der östlichen Hälfte der McDermitt Caldera. Das Projekt liegt unmittelbar nordöstlich von Thacker Pass und grenzt im Norden an die McDermitt-Lagerstätte an. FMS hält eine direkte Beteiligung an den Claims, während Chariot mit 79,4% an FMS beteiligt ist. Die Tochtergesellschaft verantwortet das Genehmigungsverfahren und wird auch das geplante Explorationsprogramm leiten.

Wie bereits am 2. Oktober 2025 veröffentlicht, hat Chariot auf Basis von Oberflächenproben mit Gehalten von bis zu 3.865 ppm Lithium insgesamt 32 hochrangige Bohrziele definiert. Für das Projekt wurde ein erstes Bohrprogramm mit möglichst geringen Eingriffen in die Umwelt konzipiert. Dieses Programm befindet sich weiterhin im Genehmigungsprozess. Neue Explorationsergebnisse wurden in der aktuellen Mitteilung nicht veröffentlicht.

Nächste Schritte im Fokus

In den kommenden Monaten will Chariot zunächst den Registrierungsprozess für die neu abgesteckten Claims abschließen. Anschließend sollen die neuen Flächen mit zuvor aufgegebenen Claims abgeglichen werden, um den Umfang der zurückgewonnenen strategischen Gebiete exakt zu bestimmen.

Darüber hinaus plant das Unternehmen die Aktualisierung interner GIS- und Landbesitzdaten sowie die Integration der neuen Claims in das bestehende Explorationsmodell von Resurgent. Parallel dazu sollen die Genehmigungen für das geplante erste Bohrprogramm weiter vorangetrieben werden.

Zudem prüft Chariot weiterhin strategische Optionen für das Resurgent-Projekt mit dem Ziel, den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

Quellen:

https://www.chariotcorporation.com/announcements/7574672



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