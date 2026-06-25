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Small- & Micro Cap Investment
25.06.2026 08:21 Uhr
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Das nächste Lithium Americas? Chariot Resources verdoppelt Claims im Schatten des größten US-Lithiumprojekts

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Die Erholung der globalen Lithiumpreise führt zu neuen Aktivitäten im Explorationssektor. Vor diesem Hintergrund hat das australische Bergbauunternehmen Chariot Resources (WKN: A3ETX4 | ISIN: AU0000295XXX) seine Präsenz im US-Bundesstaat Nevada ausgebaut. Über die US-Tochtergesellschaft FMS Lithium wurden 573 zusätzliche Claims abgesteckt. Damit verdoppelt das Unternehmen die Gesamtfläche des Resurgent-Lithium-Projekts auf nunmehr 1.170 zusammenhängende Claims. Die Liegenschaften befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Thacker Pass-Projekt der Lithium Americas Corp. (WKN: A3E50G | ISIN: CA53681J1030).

Antizyklische Neuausrichtung in der McDermitt-Caldera

Das Resurgent-Projekt liegt innerhalb der geologischen Struktur der McDermitt-Caldera an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Nevada und Oregon. Diese Region gilt aufgrund ihrer spezifischen Tonstein-Sedimente (Claystone) als eines der größten bekannten Lithiumbecken Nordamerikas.

Die jüngste Flächenerweiterung markiert eine operative Trendwende für das Unternehmen. Im Zuge des vorangegangenen Marktabschwungs hatte das Management die Anzahl der Claims zunächst reduziert, um Barmittel zu schonen. Mit den anziehenden Rohstoffpreisen im Jahr 2026 fokussieren sich die geologischen Arbeiten nun auf die nordwestliche Verlängerung jener lithiumführenden Sedimentschichten, die auch das Fundament des benachbarten Großprojekts bilden. Historische Oberflächenproben auf den Chariot-Claims lieferten in der Vergangenheit vereinzelte Spitzenwerte von bis zu 3.865 ppm Lithium.

Der Nachbarschaftseffekt im Detail

Die strategische Ausrichtung des Projekts orientiert sich maßgeblich an den Fortschritten des direkten Nachbarn:

  • Lithium Americas Corp. treibt die Erschließung von Thacker Pass voran, dem derzeit größten und am weitesten fortgeschrittenen Tonstein-Lithiumprojekt der USA. Das Vorhaben wird durch Kreditzusagen des US-Energieministeriums (DOE) sowie Investitionen aus der Automobilindustrie gestützt.
  • Die Auswertung geologischer Daten legt nahe, dass sich die charakteristischen Asche- und Sedimentbecken der Caldera strukturell in das erweiterte Lizenzgebiet von Chariot hineinerstrecken.

Kapitalmarktdaten und Bewertungsimplikationen

Für Investoren im Rohstoffsektor bietet die Konstellation eine typische Asymmetrie zwischen einem weit fortgeschrittenen Branchenvertreter und einem frühen Explorer. Während Lithium Americas Corp. mit einer etablierten Marktkapitalisierung im dreistelligen Millionenbereich operiert und sich in der Phase des Infrastrukturaufbaus befindet, wird Chariot Resources Limited bei einer Marktkapitalisierung von derzeit rund 12,5 Mio. AUD noch als Micro-Cap bewertet.

Die Verdopplung der Claims in Nevada dokumentiert jedoch das Bestreben des Managements, die Konsolidierungsphase im Lithiumsektor zur Absicherung strategischer Kernzonen zu nutzen.

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Quellen:

https://trading-treff.de/trading/lithium-americas-aktie-alles-auf-2026

https://www.theaustralian.com.au/business/stockhead/content/chariot-resources-rides-its-expanded-resurgent-project-on-revived-lithium-price/news-story/f544d99ddc3c1e85b671cb6e8ab5092d



Lassen Sie sich in den Verteiler für Chariot Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Chariot Resources" oder "Nebenwerte".

Chariot Resources
ISIN: AU0000294498?
WKN: A3EWMX
https://www.chariotcorporation.com/


Disclaimer/Risikohinweis Chariot Corporation?
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Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Resources einsehen: https://www.chariotcorporation.com/

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Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
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