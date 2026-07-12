Meilenstein im Lithium-Portfolio: Chariot treibt Mega-Akquisition voran

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Chariot Resources hat ein weiteres Update zur geplanten Übernahme einer Beteiligung von 66,667% an einem Hartgestein-Lithiumportfolio in Nigeria veröffentlicht. Das Unternehmen hatte die Transaktion im Juli 2025 angekündigt. Seitdem arbeiten Chariot und Continental Lithium daran, die regulatorischen Voraussetzungen für die Übertragung, Verlängerung, Neuausstellung und Umwandlung der zum Portfolio gehörenden Mineraltitel zu erfüllen. Das Portfolio umfasst insgesamt elf Mineraltitel, darunter acht Explorationslizenzen und drei Small-Scale Mining Leases (SSMLs). Die jüngsten Genehmigungen und akzeptierten Umwandlungsanträge bringen den Abschluss der Transaktion einen weiteren Schritt voran.

Weitere Genehmigungen stärken den Fortschritt der Übernahme

Das Mining Cadastre Office (MCO) hat die Übertragung der Explorationslizenzen EL 38148, EL 67480 und EL 68365 von Continental Lithium auf C&C Minerals genehmigt. Voraussetzung bleibt die fristgerechte Zahlung der Registrierungs- und Transaktionsgebühren.

Diese Genehmigungen ergänzen die drei bereits übertragenen Explorationslizenzen sowie die Anfang 2026 genehmigte Übertragung der Explorationslizenz EL 38574. Damit wurden weitere Voraussetzungen für den Abschluss der Akquisition erfüllt.

Alle drei nun genehmigten Lizenzen liegen innerhalb des Projektclusters Saki. Darüber hinaus hat das MCO die zweite und zugleich letzte Verlängerung der Explorationslizenz EL 35506 im Projekt Fonlo - Main (Kaiama LGA, Bundesstaat Kwara) erteilt. Die Laufzeit verlängert sich damit ab dem 15. Oktober 2026 um weitere zwei Jahre.

Nach aktuellem Stand sind die Übertragungen der Explorationslizenzen für Fonlo - Main, Fonlo - Secondary und Gbugbu - Main bereits abgeschlossen oder weit fortgeschritten. Für Gbugbu - Secondary liegt die Genehmigung zur Übertragung vor, während sie für die Explorationslizenz Iganna noch aussteht. Bei den drei SSML-Lizenzen in Fonlo und Saki wurden die Anträge auf Umwandlung in Bergbaulizenzen akzeptiert, die regulatorischen Verfahren laufen jedoch noch.

Umwandlung der Bergbaurechte und Finanzierung laufen parallel

Chariot und Continental treiben gleichzeitig die Umwandlung der Small-Scale Mining Leases SSML 36058, SSML 36039 und SSML 42553 in reguläre Bergbaulizenzen voran. Das nigerianische Ministry of Solid Minerals Development hat die entsprechenden Anträge einschließlich der zugehörigen Gebühren akzeptiert.

Das Genehmigungsverfahren wird nun von den zuständigen Behörden weitergeführt. Sollten die Bergbaulizenzen erteilt werden, könnten sie künftig potenzielle Bergbauaktivitäten in den jeweiligen Projektgebieten ermöglichen. Voraussetzung dafür bleiben jedoch unter anderem der Abschluss der Akquisition, weitere Explorations- und technische Arbeiten, die Minenplanung, wirtschaftliche Bewertungen, regulatorische Genehmigungen, die Finanzierung, Vereinbarungen mit Auftragnehmern sowie die Einhaltung sämtlicher ASX- und JORC-Vorgaben. Über den weiteren Verlauf des Genehmigungsprozesses will das Unternehmen seine Aktionäre informieren.

Parallel dazu hat Chariot eine erste Ergänzung zur Wandelkreditvereinbarung vom 19. November 2025 mit C&C Minerals und Continental abgeschlossen. Die Vereinbarung berücksichtigt die Anpassungen des bindenden Aktienkaufvertrags vom 5. Juli 2025 sowie die später vereinbarten Änderungen.

Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Chariot bestimmte Kosten im Zusammenhang mit Lizenzübertragungen, Umwandlungen und regulatorischen Verfahren bis zu einer Obergrenze von 925.000 US-Dollar. Dieser Betrag setzt sich aus einer ursprünglichen Verpflichtung von bis zu 425.000 US-Dollar sowie weiteren bis zu 500.000 US-Dollar für die regulatorischen Kosten der Umwandlung der SSML-Lizenzen in Bergbaulizenzen zusammen.

Bislang hat Chariot 45.805 US-Dollar als Eigenkapital in C&C Minerals eingebracht und zusätzlich 379.195 US-Dollar als Darlehen zur Verfügung gestellt. Die verbleibenden 500.000 US-Dollar sollen über einen weiteren Kredit finanziert werden, von dem bereits 229.502,24 US-Dollar ausgezahlt wurden.

Der Weg zum Abschluss bleibt klar definiert

Das gesamte Wandelkreditvolumen beläuft sich nun auf 879.195 US-Dollar und besteht aus zwei Tranchen über 379.195 US-Dollar beziehungsweise 500.000 US-Dollar. Erfüllen die Parteien die vereinbarten lizenzbezogenen Voraussetzungen, wird das Darlehen entsprechend den Bedingungen der Vereinbarung in Anteile an C&C Minerals umgewandelt. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, ist das Darlehen zurückzuzahlen.

Der Abschluss der Übernahme bleibt weiterhin an die Erfüllung beziehungsweise den Verzicht auf die noch offenen aufschiebenden Bedingungen des Aktienkaufvertrags gebunden. Chariot arbeitet gemeinsam mit Continental sowie den zuständigen nigerianischen Behörden an den verbleibenden regulatorischen Schritten und will den Markt über weitere wesentliche Meilensteine informieren.

Quellen:

https://www.chariotcorporation.com/announcements





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