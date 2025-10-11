Das Leid der Gerresheimer-Aktionäre will einfach kein Ende finden. Nachdem die Aktie des Spezialverpackungsproduzenten am Donnerstag um -17% in die Tiefe rauschte, setzte sich der Kurssturz auch am Freitag mit einem Minus von über -6% fort. Gab es denn erneut schlechte Nachrichten und wie sollten Anleger sie interpretieren? Schwache Quartalszahlen Gerresheimer stellt Anleger wirklich auf eine harte Probe. Nachdem das MDAX-Unternehmen am Mittwochabend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
