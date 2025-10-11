© Foto: PorscheDas Milliarden-Vergütungspaket für Tesla-Chef Elon Musk ist aktuell in aller Munde. Hierzulande backen die Vorstandschef der größten Unternehmen etwas kleinere Brötchen. Zwei von Ihnen verdienen aber immerhin 8-stellig.Die Gehälter der Vorstände der größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland sind im Jahr 2024 erneut gestiegen. Nach Berechnungen der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und der TU München lag die durchschnittliche Vergütung der DAX-Topmanager bei rund 3,8 Millionen Euro - ein Plus von drei Prozent gegenüber 2023. An der Spitze stehen dabei wie schon im Vorjahr einige bekannte Namen: Oliver Blume, Björn Gulden und Christian Sewing zählen zu den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE