Das Bundeskartellamt hat die Übernahme der im Insolvenzverfahren befindlichen Closed Group mit Sitz in Hamburg durch die capital-Home GmbH mit Sitz in Stephanskirchen freigegeben, die auch die Anteilsmehrheit an der Marc O'Polo-Gruppe hält. Die Zusammenschlussbeteiligten sind im Bereich der Herstellung von Damen- und Herrenmode tätig; Closed hat dabei einen Schwerpunkt bei Premium-Denim. Beide Unternehmen vertreiben die eigenen Produkte auch selbst im Einzelhandel.



Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Zwar gibt es im Produktportfolio der Beteiligten durchaus Überschneidungen. Es kommt aber durch den Zusammenschluss auf keinem der betroffenen Märkte zu Marktanteilen, die eine Behinderung wirksamen Wettbewerbs erwarten ließen. Das Bundeskartellamt konnte den Zusammenschluss daher innerhalb einer Woche nach Anmeldung freigeben."





