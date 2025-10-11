Der E-Commerce entwickelt sich rasant - auch im B2B. Großhandelsunternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen sich diesen Veränderungen stellen. Was aber sind die aktuellen Trends, und wie sollten Großhändler:innen darauf reagieren? B2B-E-Commerce-Umsätze wachsen kontinuierlich Der B2B-E-Commerce wächst. Laut dem B2B-Marktmonitor 2024 des ECC Köln werden bereits 10,9 Prozent des Großhandelsumsatzes über digitale Kanäle erzielt - Tendenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
