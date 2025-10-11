Mainz (ots) -Der ZDF-Fernsehfilm "An einem Tag im September (https://www.zdf.de/filme/an-einem-tag-im-september-movie-100)" erhielt am Freitagabend, 10. Oktober 2025 bei den PRIX EUROPA Awards in Berlin eine "Special Commendation" in der Kategorie "Video Fiction - Single". Der historische Fernsehfilm blickt auf die Geburtsstunde der deutsch-französischen Freundschaft und thematisiert das erste Treffen der beiden Staatsmänner Konrad Adenauer und Charles de Gaulle.14. September 1958: Mit Verzögerung beginnt das delikate Treffen, das die Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland beenden soll. Adenauer (Burghart Klaußner) und de Gaulle (Jean-Yves Berteloot) taktieren vorsichtig. Trotzdem werden im Vieraugengespräch schnell politische Differenzen deutlich, und die Annäherung droht zu scheitern. De Gaulles Ehefrau Yvonne bittet im richtigen Moment zum Tee und lenkt das Gespräch geschickt auch auf private Dinge. Die beiden hartgesottenen Staatsmänner zeigen sich von einer unerwartet emotionalen Seite und erzählen von den schwersten persönlichen Momenten in ihrem Leben. Endlich scheint das Eis gebrochen."An einem Tag im September" ist eine ZDF-Auftragsproduktion in Zusammenarbeit mit ARTE, Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH, Köln und made in munich content & films GmbH. Die Redaktion haben Matthias Pfeifer (ZDF) und Julius Windhorst (ZDF/ARTE).Den Ehrenpreis "Europäischer Journalist des Jahres" erhielt in diesem Jahr der bulgarische Investigativjournalist Christo Grozev, dem es zusammen mit einem internationalen Rechercheteam gelang, den untergetauchten Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek zu identifizieren und offenzulegen, dass dieser für den russischen Geheimdienst arbeite. Das ZDF-Magazin "frontal" war an dieser Recherche beteiligt und berichtete mehrfach darüber (Redaktion: Christian Rohde).PressefotosPressefotos zu den nominierten ZDF-Produktionen erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/?id=1141&return_url=%2Fpresse%2Fprixeuropa%3F) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:- Presseinformationen zu "An einem Tag im September (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/an-einem-tag-im-september)"- ZDF-"frontal": Exklusive Daten zum geheimen Leben des Jan Marsalek: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/zdf-frontal-exklusive-daten-zum-geheimen-leben-des-jan-marsalek)Siehe auch im ZDF-Streaming-Portal:- An einem Tag im September (https://www.zdf.de/filme/an-einem-tag-im-september-movie-100)- frontal - die Doku (https://www.zdf.de/play/dokus/frontal-doku-100/wirecard-marsalek-moskau-geheimdienst-russland-100)ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Pressekontakt:Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6135614