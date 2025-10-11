Das Q4 hat begonnen und damit hoffen viele Anleger auf die Jahresendrallye. Die Ratingagentur Morningstar hat dazu 33 unterbewertete Aktien aufgelistet, die besonders profitieren könnten. Das vierte Quartal wird von Anlegern häufig mit der beginnenden Jahresendrallye in Verbindung gebracht. Doch aktuell sind viele Aktien hoch bewertet und es erscheint kaum realistisch, dass diese weiter steigen. Ähnlich sieht das die Ratingagentur Morningstar aktuell. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de