Erfurt (ots) -"Die beste Klasse Deutschlands" der Herbststaffel 2025 steht fest: Die Klasse 6.2 des Landesgymnasiums LATINA August Hermann Francke aus Halle (Saale) sicherte sich am 11. Oktober in einer spannenden Finalshow im Ersten den begehrten Titel. Nachdem insgesamt 16 Schulklassen in herausfordernden Wissensduellen und Action-Spielen in den Schulbattles und Wochenshows der vergangenen Wochen gegeneinander angetreten waren, standen sich im abschließenden Superfinale die 7C des Johanneum zu Lübeck, die 6F der Dreieichschule aus Langen, die 7A der Elisabethenschule aus Frankfurt und die 6.2 des Landesgymnasiums LATINA August Hermann Francke aus Halle gegenüber.Schon mit guter Form ins Superfinale gestartet, bewies die Klasse aus Halle Geschick bei den Studiospielen und Cleverness in den Quizrunden und baute ihre Führung Runde um Runde aus. Die Entscheidung brachte schließlich die Finalrunde "The Split", in der die Hallenser "Erste Reihe-Kids" Mikkeline und Kjell die gesammelten Spielpunkte ihrer Klasse geschickt einsetzten und den Vorsprung souverän über die Ziellinie brachten. Der verdiente Lohn: Die Sieges-Trophäe aus den Händen des Moderations-Duos ClarissaCorrêa da Silva und Tobi Krell und eine Klassenfahrt nach Wien.Content Creator Fabian Baggeler undComedienne Maria Ziffy brachten als Studiogäste die Augen der Schülerinnen und Schüler zum Leuchten und als Überraschung gab es eine Quiz-Frage per Videobotschaft von KiKA-Star Tomomi Themann. Als besonderes Highlight begeisterte der österreichische Singer-Songwriter und Rapper bac mitder Performance seines aktuellen Hits "Alles schon gesehen".Das Superfinale wird am17. Oktober 2025 um 19:30 Uhr bei KiKA wiederholt und ist nach Ausstrahlung im Ersten in der KiKA-App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-app-134.html), auf kika.de sowie in der ARD-Mediathek abrufbar.Die KiKA-Quiz App und "Die beste Klasse Deutschlands" auf kika.de bieten auch nach der Staffel vielseitige Mitmachangebote, jede Menge Hintergrundinformationen, spannenden Zusatz-Content und natürlich die komplette Staffel zum Nachschauen. Auch läuft bereits die Bewerbung für die nächste Staffel 2026 mit Anmeldung über kika.de und Fragerunden für die Klassen in der App. Auf @besteklasse_kika, dem TikTok-Channel zur Show, bleibt die Community immer auf dem Laufenden: Es gibt viele Aktionen, Spin-Offs und Q&As, die zum gemeinsamen Austausch einladen."Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Tanja Nadig und Elen Schmidt vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.Pressekontakt:PressekontaktFOOLPROOFED GmbHMarkus Hermjohannesmarkus@foolproofed.deTel: +49 178 251 532 8Charlotte Rüterrueter@foolproofed.deTel: +49 1573 0958813www.foolproofed.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6135647