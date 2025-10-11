Alfred Maydorn hält KI für noch größer als das Internet - und ist bei dem Trend voll dabei. Für einen Einstieg ist es seiner Meinung nach noch längst nicht zu spät. Alfred Maydorn: Wer während des Internetbooms erst Anfang des Jahres 2000 mit dem Feiern begann, für den war es eine kurze und letztlich wohl auch teure Party. Vom Platzen einer Blase wie im März 2000 sind wir jetzt noch sehr weit entfernt. Der KI-Boom hat mit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 begonnen, läuft also jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär