Wochenrückblick - Indizes auf Allzeithoch und die Edelmetallrally geht weiter

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Im Nahost-Konflikt gab es einen Durchbruch: Israel und die Hamas haben der ersten Phase des von US-Präsident Donald Trump initiierten Friedensdeals zugestimmt. Die Rallye bei Edelmetallen setzte sich fort - sowohl Gold als auch Silber erreichten in dieser Woche neue Allzeithochs. Auf Unternehmensseite gab es hingegen negative Überraschungen bei Ferrari, BMW und Gerresheimer.



Globaler Aktienmarkt - Neue Allzeithochs



Der DAX® sowie die amerikanischen Indizes S&P 500® und Nasdaq-100 Index® erreichten diese Woche neue Allzeithochs, während der Dow Jones Industrial Average® am Freitagnachmittag leicht unter seinem Allzeithoch vom letzten Freitag notierte.





















Was ist auf politischer Ebene passiert?



Es gab einen Durchbruch bei den Friedensbemühungen im Gaza-Krieg: Israel und die Terrororganisation Hamas stimmten in einem als "historisch" gefeierten Moment der ersten Phase des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump zu. In Frankreich trat am Montag Premierminister Lecornu zurück, er war erst einen Monat im Amt. Nun laufen Verhandlungen zur Bildung einer Koalition, andernfalls drohen Neuwahlen. In Deutschland hat sich die Bundesregierung am Donnerstag auf Reformen im Verkehr und bei der Rente geeinigt; zudem sollen die Sanktionen beim Bürgergeld deutlich verschärft werden. In den USA besteht der Regierungsshutdown weiterhin, da sich Demokraten und Republikaner nicht auf ein Haushaltsbudget einigen konnten. Eine zentrale Forderung der Demokraten ist die Verlängerung der auslaufenden Zuschüsse zur Krankenversicherung.







Was war auf konjunktureller Ebene wichtig?



Gold hat in dieser Woche erstmals die Marke von 4.000 US-Dollar überschritten, und auch Silber kletterte über das bisherige Hoch von 49,51 US-Dollar aus dem Jahr 2011. Zudem durchbrach Silber zum erstem Mal die 50 USD-Marke. Gründe hierfür könnten unter anderem die anhaltende geopolitische Unsicherheit sowie eine hohe Nachfrage aus der Industrie sein. Am Mittwoch veröffentlichte das Statistische Bundesamt neue Konjunkturdaten für Deutschland: Demnach wurde die Produktion von Industrieerzeugnissen im August so stark gedrosselt wie seit Beginn des Ukrainekriegs nicht mehr. Weitere am Donnerstag veröffentlichte Zahlen zeigten, dass die Exporte in die USA im August bereits den fünften Monat in Folge zurückgingen.















Was waren wichtige Unternehmensnachrichten?



Die Aktie von Ferrari stürzte am Donnerstag zeitweise um rund 16 Prozent ab. Grund dafür ist eine vorsichtige Prognose; zudem plant der Autobauer, bis 2030 nur halb so viele vollelektrische Sportwagen im Portfolio zu haben wie ursprünglich vorgesehen.



Eine strategische Partnerschaft zwischen AMD und OpenAI ließ die Aktie des Halbleiterproduzenten am Montag um zeitweise über 30 Prozent steigen.



Die BMW-Aktie brach am Mittwoch zeitweise um rund 7 Prozent ein. Ursache ist eine Gewinnwarnung des Unternehmens, ausgelöst durch US-Zölle und Herausforderungen im Chinageschäft.



Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer veröffentlichte am Mittwochabend eine weitere Gewinnwarnung. Dies führte dazu, dass die Aktie am Donnerstag um etwa 15 Prozent fiel und auch am Freitagmorgen weiter nachgab.















Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick.







