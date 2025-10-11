CHANCE auf explosive Gewinne!: Zurück zu den "historischen Wurzeln"! Kurzes Kräftetanken für neue Hochs!

Anzeige / Werbung

Mit seinem höchsten Stand seit 1980, wo Ende April die Feinunze Silber für 49,45 USD gehandelt wurde, macht der Silberpreis aktuell Anzeichen an diese sprichwörtlich "goldenen Zeiten" anknüpfen zu wollen.

damals hatte die Ratingagentur S&P das Rating für US-Schuldtitel von AAA auf AA+ gesenkt, zum ersten Mal überhaupt. Der Shutdown der US-Regierung und sehr wahrscheinlich weitere Zinssenkungen der Fed, die zudem sehr viel entschiedener ausfallen könnten, sind dabei aber nur zwei historische Ähnlichkeiten, die eine weitere Silberpreisrallye befeuern können.

Silber kommt seit jeher eine Sonderstellung bei den Metallen zu. Denn der kleine Bruder von Gold spielt als Industriemetall und als Investmentobjekt schon immer eine Doppelrolle. Folglich wird es auch von den Akteuren beider "Lager" beobachtet, gekauft und bewertet. Das macht seinen Preis im Gegensatz zu Gold zwar volatiler, birgt aber andererseits auch enorm höheres Aufwärtspotenzial. Das gilt vor allem dann, wenn ein anhaltendes Versorgungsdefizit auf Investoren trifft, die aufgrund weiterer Zinssenkungen und finanzieller Unsicherheit (siehe Shutdown in den USA) in Richtung (inflations) sichere Häfen Gold und Silber flüchten.

Hinzu kommt die weiter anziehende industrielle Silbernachfrage (über 50% des Bedarfs stammen aus diesem Bereich). In der Summe ergibt sich daraus praktisch ein Konglomerat an Turbo-Treibern für den Silberpreis.

Quelle: https://www.gold.de/kurse/silberpreis/entwicklung/ (Stand 10.10.25; 12:35)

Folglich sehen Analysten ein kurzfristiges Ziel von über 50,- USD/Feinunze in greifbarer Nähe. Spätestens im nächsten Jahr sollte der Preis sogar auf zwischen 55,- bis 75,- US-Dollar pro Unze klettern, wenn das Angebotsdefizit, das für das laufende Jahr bei fast 118 Millionen Unzen liegen könnte, bestehen bleibt, die industrielle Nachfrage weiter anzieht und die Investitionsnachfrage auch durch die von den Silberpreisrekorden befeuerte Medienberichterstattung weiteren Auftrieb erfährt. Weiter in der Zukunft gibt es noch ehrgeizigere Zielmarken, die den Silberpreis bei dann 100,- USD/Unze Plus X sehen.

Der Inflationsfaktor!

Betrachtet man die aktuelle Silberpreisrallye aus einer inflationsbereinigten Perspektive, ergibt sich weiteres Aufwärtspotenzial. So entspräche der eingangs erwähnte Höchststand von 49,50 USD/Unze aus dem Jahr 2011 heute einem Wert von etwa 70,- USD/Unze1. Anders gesagt, besteht dadurch selbst für die atemberaubenden Nominalgewinne von Silber der letzten Monaten zumindest aus historischer Sicht noch extrem viel Luft nach oben. Das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, das entsprechende Silber-, aber auch Gold-Aktien extrem viel Luft nach oben haben!

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N), der echte Silber-Könner!

Mit seinem Portfolio voller Power-Projekte positioniert sich Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) sehr prominent in der aktuellen Silberpreisrallye. Schließlich verfügt das Unternehmen über nicht weniger als zwei produzierende Silber/Gold-Minen in Mexiko ("Guanaceví' und "Bolañitos') und eine in Peru ("Kolpa').

Die Halbjahresbilanz für 2025 unterstreicht mit 4,4 Millionen produzierten Unzen Silberäquivalent und verkauften rund 2,68 Millionen Unzen Silber und knapp 16.250 Unzen Gold die unbändige Wachstumsdynamik, die in Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) steckt.

Quelle: Endeavour Silver

Für das Gesamtjahr stehen 4,5 bis 5,2 Millionen Unzen Silber und 31.000 bis 34.000 Unzen Gold auf dem ambitionierten Produktionsprogramm. Das alles wohlgemerkt bei sehr wirtschaftlichen "All-In'-Kosten von 25,- bis 26,- USD/Unze Silber.

Dass sich diese geballte Produktionspower noch weiter steigern lässt, zeigen die jüngsten Ergebnisse des laufenden Explorationsprogramms in der Mine "Kolpa' und genauer gesagt, in den Adern "Poderosa West' und "Caudalosa Chica'. Klares Ziel hierbei ist die Erschließung neuer Mineralressourcen.

Beim "Best-of' dieser Bohrerfolge stechen die 247 g/t Ag, 0,77% Pb, 10,70% Zn und 0,55% Cu über 8,20 m aus Bohrung DDH-H1-25-88 ebenso hervor wie die erstklassigen 266 g/t Ag, 1,34% Pb, 4,73% Zn und 0,23% Cu über 5,15 m in Bohrloch DDH-H1-25-92.

Ebenso wichtig wie diese großartigen Resultate ist für Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N), dass es bei diesen Bohrungen auch Korridore mit "strukturellen Paarungen" identifizieren konnte. Denn das Auftreten solcher aneinandergrenzenden Sequenzen erhöht das Potenzial für Mineralienfunde.

Quelle: Endeavour Silver

Mit Blick auf das herausragende Potenzial von "Kolpas' Geologie, ordnet Dan Dickson, CEO von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N), die aktuellen Entwicklungen wie folgt ein:

"Mit den jüngsten Explorationsergebnissen hat sich bestätigt, dass wir mit unseren Arbeiten an noch wenig erkundeten Zielen einen weiteren Meilenstein für den weiteren Wertzuwachs von "Kolpa' erreicht haben."

Zu den Bohrerfolgen von "Kolpa' gesellen sich unter anderem auch fantastische Fortschritte bei den vielversprechende Wachstums- und Entwicklungsprojekte wie "Terronera'. Dort schreitet die Inbetriebnahme der Mine in großen Schritten voran, sodass im Juli bereits eine durchschnittliche Fördermenge von über 1.800 Tonnen pro Tag und erstklassige Rückgewinnungsraten von 71% für Silber und 67% für Gold bei Material mit niedrigerem Gehalt erreicht wurden.

Quelle: https://www.rohstoff-tv.com/play/endeavour-silver-stabile-q2-zahlen-und-rosige-zukunftsaussichten/

Fazit: Endeavour Silver setzt Wachstum fort! Höherbewertung vorprogrammiert!

Weitere, auch massivere Zinssenkungen, der Shutdown der US-Regierung und auch die anhaltende industrielle Nachfrage verleihen dem Silberpreis weiteren starken Auftrieb. Das wiederum sorgt bei Silberproduzenten wie Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) für höhere Einnahmen und - bei stabilen Kosten- auch für höhere Gewinne.

Auch als Entwickler von vielversprechenden Silber- Goldprojekten profitiert Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) von der anhaltenden Silberpreisrallye, nicht zuletzt in Form möglicher höherer Bewertungen. Mit einem Explorationsbudget von 6,5 Mio. USD für das laufende Jahr stellt sich das Unternehmen zudem gut gerüstet für weitere Entdeckungen und das Erschließen neuer Ressourcen auf, was letztlich in einem Wertezuwachs mündet.

Dieses Potenzial und die Tatsache, dass Silberproduzenten ihre Preisbewegungen während vergleichbarer Rallyes um das 2- bis 4-fache hebeln können2, sind mindestens zwei überzeugende Argumente, jetzt einzusteigen und sich bei einem noch günstigen Einstiegspreis gewaltiges Aufwärtspotenzial bei Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) sichern.

Quellen: Endeavour Silver,

1https://discoveryalert.com.au/news/silver-price-rally-2025-analysis-market-trends/

2https://discoveryalert.com.au/news/gold-price-rally-2025-precious-metal-boom/

Quelle: Intro-Bild: stock.adobe.com

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,XD0002747026,XD0002746952