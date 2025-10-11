Der schwedische Mobilitätsanbieter Voi startet sein E-Bike-Sharing-Geschäft in Paris, nachdem er die erforderliche Ausschreibung gewonnen hat. Seit Anfang Oktober wird die Flotte in Betrieb genommen, die auf 6.000 E-Bikes kommen soll. Eine Kooperation mit dem französischen Software-Unternehmen eBikeLabs soll das Fahrerlebnis und die Sicherheit verbessern. Nachdem Voi die französische Hauptstadt in einem Wettbewerb überzeugt hat, startet nun ein vierjähriger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
